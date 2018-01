Lecce-Catania 1-1, Di Piazza pareggia il vantaggio di Lodi. Distacco inalterato, ma da adesso vietato sbagliare

Dopo la sfida di domenica scorsa che ha visto un Lecce in forma battere nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia il Matera, al termine di una settimana molto sentita, l’appuntamento degli appuntamenti è, finalmente, giunto.

Stadio gremito

Il giorno più importante per i giallorossi, almeno per quel che riguarda questa parte di campionato, è arrivato a destinazione, l’importantissima sfida che ha visto opposta la prima della classe, il Lecce, appunto, al Catania allenato dall’ex bomber dei salentini, Cristiano Lucarelli, anche se in panchina a causa della squalifica del tecnico livornese siedono due altre vecchie conoscenze, Richard Vanigli e il “sindaco” Alessandro Conticchio.

Davanti a uno stadio gremito in ogni ordine di posto, con il pubblico delle grandissime occasioni, che mai si è visto da quando si milita in Lega Pro, prima e Serie C, poi, capitan Lepore e compagni sono scesi in campo con l’obiettivo di allungare ulteriormente il distacco in classifica e porre solide fondamenta per l’agognato ritorno nel campionato cadetto.

In occasione della partita con la compagine etnea mister Fabio Liverani decide di andare sul sicuro e si affida ai titolarissimi e al modulo di gioco che fino a questo momento non ha mai tradito le aspettative. I giallorossi, quindi, scendono in campo con il consueto 4-3-1-2 composto da: Perucchini tra i pali; difesa composta da Lepore, Cosenza, Riccardi e Di Matteo; Armellino, Arrigoni e Mancosu in mediana; Costa Ferreira a supporto del tandem d’attacco Torromino-Caturano

Il primo tempo

Il Lecce inizia subito fortissimo e già al secondo di gioco ha un’occasione per portarsi in vantaggio con Caturano che al momento di tirare al botta sicura al volo viene anticipato da un difensore avversario. Al 12mo il tiro a giro dal limite dell’ex Caccavallo viene deviato in corner da Perucchini. Il vantaggio del Catania. Al 18mo arriva la tegola in casa Lecce. Di Grazia si invola verso l’area di rigore è una volta giunto all’interno tira, Perucchini non riesce a tranne re il pallone e Di Matteo, nel tentativo di anticipare Caccavallo, commette il fallo da rigore. Sul dischetto si presenta Lodi che spiazza l’estremo scuola Milan e porta in vantaggio gli etnei.

I giallorossi dopo lo svantaggio si riversano nella metà campo avversaria, e inanellano una serie di tre corner consecutivi, senza riuscire a sfruttarli a dovere. Al 28mo la punizione dal limite di Lodi, viene respinta in angolo dalla barriera salentina. Al 31mo il sinistro al volo di Caturano da fuori viene respinto in angolo con il corpo da Aya. Al 43mo il tiro-cross di Mancosu termina fuori.

Un Lecce che decisamente non meriterebbe lo svantaggio, quello visto nel primo tempo, anche se, una volta andato immeritatamente sotto, ha perso un po’ la bussola, senza riuscire, nonostante i tentativi, a portare alcun pericolo alla porta difesa da Pisseri e soprattutto, sbagliando un po’ troppo spesso il passaggio conclusivo che sarebbe potuto essere decisivo per mettere per lo meno un po’ di apprensione alla retroguardia rosso azzurra.

La ripresa

A scendere in campo nella seconda frazione sono gli stessi ventidue del primo tempo. I salentini tentano di fare la partita, ma al dire il vero si dimostrano frettolosi e imprecisi e per questo mister Liverani corre ai ripari al 13mo fuori Costa Ferreira e Torromino e dentro rispettivamente Tsonev e Di Piazza. Al 18mo il colpo di testa di Cosenza viene abbrancato in presa senza difficoltà da Pisseri. Al 20mo Catania vicino al raddoppio. L’ex Curiale prende palla al limite e dopo una volta all’interno dell’area dopo un dribbling tira rasoterra di sinistro con la palla che termina di poco a lato.

Il pareggio dei giallorossi.

Al 21mo i giallorossi giungo al pareggio. Mancosu, molto sottotono fino a quel punto della gara, ruba palla a centrocampo e con un preciso filtrante serve Di Piazza che prende palla sulla 3/4 e dopo aver superato in velocità gli avversari, entra all’interno dell’area e con un preciso rasoterra fulmina l’estremo difensore etneo. Al 26mo il tiro da fuori di Russotto termina fuori. Al 30mo il tiro dal limite di Tsonev finisce alle stelle e un minuto dopo stessa sorte ha quello di Di Piazza. Al 31mo secondo cambio per Liverani. Fuori Caturano e dentro Dubickas. Al 37mo il colpo di testa di Cosenza finisce alto. Al 41mo l’inzuccata di Di Piazza su cross del capitano finisce di poco a lato. Al 44mo il tiro all’interno dell’area di Armellino viene rimpallato da un difensore siciliano e termina in corner.

Un Lecce nettamente migliore nella ripresa riesce a riprendere una partita che si era messa male e che rischiava, vista la qualità del gioco espressa, finire peggio. Fortunatamente il pareggio della punta di Palermo ha rimesso le cose sul giusto binario è fatto in modo che il distacco tra le due formazioni i rimasse inalterato. I giallorossi hanno dimostrato grandissimo carattere, ma se a fine stagione si vuole raggiungere l’obiettivo della promozione da ora in avanti non saranno concessi passi falsi. Domenica si scenderà nuovamente in campo nella sfida contro il Rende in trasferta.

Tabellini

U.S. Lecce: 22 Perucchini, 2 Riccardi, 3 Di Matteo, 4 Mancosu, 5 Cosenza, 6 Arrigoni (45+4 St Marino), 7 Torromino (13 St Di Piazza), 8 Costa Ferreira (13 St Tsonev), 10 Lepore (CAP), 18 Caturano (31 pt Dubickas), 29 Armellino

A disp.: 1 Chironi, 12 Vicino, 9 Di Piazza, 13 Valeri, 14 Megelaitis, 15 Marino, 20 Dubikas, 21 Tsonev, 23 Ciancio, 25 Gambardella, 30 Persano, 34 Legittimo

All.: Liverani

Calcio Catania: 12 Pisseri, 4 Aya, 5 Tedeschi, 8 Caccetta, 10 Lodi (CAP), 11 Curiale (36 St Ripa), 15 Marchese, 23 Di Grazia (36 St Lovric), 24 Caccavallo (24 St Russotto), 26 Bodgan, 32 Mazzarani (24 St Rizzo)

A disp.: 22 Martinez, 6 Rizzo, 7 Russotto, 13 Semenzato, 16 Blondet, 17 Bucolo, 18 Fornito, 19 Manneh, 21 Esposito, 29 Ripa, 33 Lovric

All.: Lucarelli (in panchina Vanigli)

Arbitro: Maggioni di Lecco

Assistenti: Cecchi-Vono

Marcatori: 19 pt Lodi (C) (r) 21 St Di Piazza

Note: ammoniti 16 pt Aya (C) 19 St Cosenza (L) 19 St Curiale (C) spettatori 16.838 incassò 157.205,67 recupero 1 pt 4 St angoli 12-4 per il Lecce.

Ultima modifica: 21 gennaio 2018 19:06