Una visione “Aperta” sui luoghi della cultura e del divertimento. Quando l’accessibilità è “cool”

Una mappatura “social” e costruita dal basso, grazie alla quale un luogo sarà considerato cool in base alla sua accessibilità. Si tratta della campagna di sensibilizzazione “#accesibility is cool” ideata da Movidabilia, sostenuta dalla Fondazione CON IL SUD tramite il bando Comunicare e Bene. Domani, 16 febbraio, presso il Must di Lecce si terrà l’evento finale legato all’iniziativa, intitolato “Aperta – Visioni sull’accessibilità dei luoghi della cultura e del divertimento in Italia“.

Qual è stata la regione più virtuosa? Quanti sono i locali ed i teatri accessibili in Italia? Questo ed altro verrà svelato durante l’incontro assieme a professionisti, associazioni e cittadini aventi a che fare col mondo dell’accessibilità e della disabilità, ispirandone nuove visioni. Non un problema a cui adattarsi, bensì una risorsa per tutti.

#accesibility is cool

“Più che un convegno, sarà un talk – ha riferito Maria Pia Desantis, vicepresidente di Movidabilia, durante la conferenza stampa di presentazione avvenuta stamattina in sala giunta, a Palazzo Carafa – sull’accessibilità di cultura, arte, architettura e vari aspetti della società. Non mancheranno una serie di video divertenti realizzati appositamente dagli youtuber più celebri del momento, tra cui, ad esempio i The Show e The Pozzolis Family”.

“La campagna Accessibility is cool – prosegue – ha raccontato il diritto inalienabile al divertimento per tutti. L’handicap esiste solo nel momento in cui un progettista non prende in considerazione l’accessibilità per tutti gli utenti, comprese persone anziane, donne incinte, uomini e donne che spingono un passeggino o una carrozzina e ovviamente persone con disabilità permanenti (motorie, sensoriali, intellettive). “Aperta” vuole creare dei cortocircuiti emotivi: ci sono realtà che hanno avuto idee bellissime, degne di essere raccontate e di fungere da best practice. E da qui, saremo pronti per lanciare la seconda fase della campagna che metterà in contatto i cittadini che mappano con le amministrazioni”.

Non solo. Prevista anche la partecipazione straordinaria di Alessio Giannone, in arte “Pinuccio” che, a suo modo e con la consueta irriverenza, contribuirà alla discussione sull’accessibilità. Il simpatico inviato di “Striscia” darà il giusto tocco di irriverenza e ironia al tutto, come da prassi nella campagna Accessibility is cool. L’evento, che si svolge in partenariato con il Comune di Lecce, si concluderà con una gala finale con apertivo e performance musicale del gurppo Yaràka.

Risolvere problemi reali

“La collaborazione con l’associazione Movidabilia – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Alessandro delli Noci – nasce qualche tempo fa, durante il primo Hackathon per l’accessibilità che ebbe come risultato la realizzazione di una mappa condivisa e implementabile dai cittadini. Oggi ripartiamo da lì e non solo per informare sulla presenza dei luoghi non accessibili in città ma per risolvere quelli che rappresentano dei problemi reali per tanti cittadini, soprattutto quelli con disabilità ma anche le persone anziane e i bambini”.

“Stiamo iniziando a lavorare sul Piano per l’Accessibilità e l’incontro di domani ci consentirà di discutere con esperti e professionisti che arriveranno da tutto il Paese e di confrontarci con loro sugli interventi necessari, che vanno certamente nella direzione dell’abbattimento delle barriere architettoniche ma anche in quella della fruibilità per tutti i cittadini di luoghi ed eventi. Partiremo dall’anfiteatro romano – conclude il vicesindaco – che vogliamo rendere totalmente accessibile e per il quale chiederemo a tutti un contributo attraverso un concorso di idee”.

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare il sito ufficiale di Movidabilia.

Ultima modifica: 15 febbraio 2018 13:35