Addio a Francesco Pignatelli, figura storica del laboratorio di analisi omonimo

Ha lottato fino alla fine ma non è servito a nulla. Le condizioni si sono aggravate irrimediabilmente fino a diventare irreversibili; si è spento, così, ieri, in tarda serata, Francesco Pignatelli, titolare dell’omonimo laboratorio di analisi cliniche, punto di riferimento per Lecce e provincia.

Francesco Pignatelli

Medico pediatra, Francesco Pignatelli nasce 72 anni fa a Bari e dopo una prima fase che lo ha visto esercitare la sua professione all’Ospedale Bambin Gesù di Roma, arriva nel Salento per supportare il padre Pasquale che aveva fondato il laboratorio di analisi cliniche “Pignatelli”.

Specialista in medicina di laboratorio, Francesco Pignatelli torna a Lecce nel 1992 per implementare le attività del laboratorio di analisi cliniche, avviato e gestito con successo.

Uomo serio ed equilibrato, Francesco ha dedicato una vita intera alla sanità, impegnando tutte le proprie energie nella gestione del laboratorio “Pignatelli”.

Incolmabile il vuoto che Francesco Pignatelli oggi lascia nella sua famiglia e in chi lo ha conosciuto e apprezzato per il suo impegno professionale.

Il “Pignatelli”: un po’ di storia

Lutto, dunque, per il laboratorio di analisi cliniche “Pignatelli”. Un laboratorio dall’imprinting considerevole e dagli standard qualitativi altissimi.

Nell’aprile del 1946 nasceva il primo laboratorio, nel contesto dell’elegante Palazzo Guarini, in piazzetta Falconieri, a Lecce e la grande disponibilità e il sorriso del dottore Pasquale Pignatelli, dall’affascinante accento settentrionale, conquistò in poco tempo la fiducia dei leccesi.

Nella seconda metà degli anni ’70 ci fu il taglio del nastro per il Centro Medico Pignatelli, continuità diagnostica del laboratorio, che ospitò ed ospita tuttora un qualificato team di specialisti esterni.

Il 23 maggio del 1991, l’inaugurazione della nuova sede di Villa Frisari. Un’antica residenza, attrezzata ad ospitare tutte le sezioni del laboratorio con un’attenzione continua alla qualità dei servizi erogati.

Francesco Pignatelli, seguendo le orme del padre Pasquale ha, negli anni, stretto collaborazioni importanti con varie università italiane, a fini didattici e scientifici.

Da non dimenticare le cooperazioni di altissimo profilo; due nomi su tutti, lo scienziato Robert Gallo e il Premio Nobel Dulbecco.

Un laboratorio che oggi è riconosciuto come riferimento nazionale per qualità e innovazione.

