Tempo di rimodulazioni in Questura a Lecce e a breve arriverà il nuovo dirigente della Mobile

Tempo di avvicendamento in “Viale Otranto”, sede della Questura di Lecce, più che un avvicendamento una rimodulazione, nel linguaggio politico si parlerebbe di rimpasto di Governo.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato disposto dal Questore del capoluogo, Leopoldo Laricchia, uno scambio di settori che ha interessato alcuni dirigenti.

Il primo Dirigente Giorgio Oliva, già Capo di Gabinetto, andrà a guidare la Divisione Anticrimine, comandata fino a oggi dalla Primo Dirigente Sandra Meo che, a sua volta, sostituirà Oliva alla guida dell’ufficio direttivo formato dai più stretti collaboratori del Questore, scelti normalmente in base ad un criterio fiduciario.

Il Commissario Capo Alessandro De Filippi, dopo un anno trascorso all’Ufficio Immigrazione, andrà a svolgere le proprie funzioni in seno alla Digos.

Trasferimento in loco anche per la Commissario capo Maria Lucia Cundari, arrivata in Salento poco più di un anno fa da Lamezia Tarme che va a occupare il ruolo di vice dirigente della Divisione Immigrazione.

È durata poco meno di due anni la direzione della Squadra Mobile del Vicequestore Aggiunto Alberto Somma. Trasferito da Brindisi a Lecce nel novembre 2016, è stato promosso Primo Dirigente e attualmente si trova nella Capitale per svolgere il corso prima di ricevere la nuova assegnazione. Il nuovo capo degli agenti di uno dei più importanti uffici investigativi sarà il Vicequestore Aggiunto Alessandro Albini, che giungerà da Macerata.

Infine si aspetta che giunga anche il nuovo dirigente della Polizia amministrativa Sociale.

Ultima modifica: 7 giugno 2018 12:37