Allerta arancione sulla Puglia, ma piogge e temporali dureranno a lungo. Armatevi di ombrello e pazienza

Non è cominciato nel migliore dei modi il mese di ottobre che, in tutta fretta, ha archiviato «l’estate». Le prospettive non sono allettanti: acqua, tanta acqua è prevista per tutta la settimana e forse anche più.

La Protezione civile, intanto, ha diramato un avviso di condizioni metereologiche avverse per temporali, anche di forte intensità. È allerta arancione, infatti, su Campania, Puglia (Salento compreso), Basilicata, Calabria e Sicilia.

L’autunno, insomma, ha deciso di farsi sentire non solo abbassando le temperature. Non fa freddo come nei giorni scorsi, quando l’aria era diventata ‘frizzantina’ a causa dei venti di maestrale e tramontana, ma l’asticella della colonnina di mercurio sta segnando, in queste ore, valori leggermente inferiori alla media del periodo.

Di certo non fa caldo e non c’è il sole, anzi. Nuvole, piogge e temporali minacceranno il Sud fino al fine settimana.

La “cattiva notizia” è un’altra: non avremo nemmeno il tempo di liberarci della perturbazione numero uno di ottobre che la numero due è già in agguato.

Come si legge sul sito ilMeteo.it «Lunedì 8 ottobre un profondo vortice depressionario in discesa dall’Artico è pronto a fare il suo ingresso sul nostro Paese». Le prime regioni ad essere interessate dalle piogge saranno quelle del centro nord, in particolare la Liguria.

Lentamente il maltempo si sposterà al Sud, dove è atteso giovedì 11 ottobre. Rovesci e temporali anche piuttosto intensi colpiranno (di nuovo) la Campania, la Calabria, la Basilicata e la Puglia. «La temperatura ancora elevata del mare potrebbe favorire le condizioni ideali per lo sviluppo di fenomeni anche violenti».

L’ombrello, insomma, diventerà un compagno inseparabile in questo inizio ottobre instabile. E dal sapore decisamente autunnale.

Ultima modifica: 3 ottobre 2018 17:59