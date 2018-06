Progetto “Il mio diario”, gli alunni della Scuola Primaria di Ruffano scrivono alla Polizia per ringraziare

“Tutti noi alunni della classe 3^A della Scuola Primaria di Ruffano vi ringraziamo per il dono ricevuto. Ma ancor più GRAZIE per il servizio che quotidianamente offrite per garantire la nostra sicurezza! Un abbraccio”, con queste parole gli alunni della Scuola primaria di Ruffano hanno ringraziato gli uomini della Polizia di Stato, dopo essere stati omaggiati del diario delle Forze dell’Ordine.

Grandissimo successo ha riscosso, in tutte le scuole della provincia di Lecce, l’iniziativa della Polizia di Stato denominata “Il mio diario”, portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il sostegno del Ministero dell’Economia e Finanze, che ha visto impegnata la Questura di Lecce nella distribuzione delle agende scolastiche che, al loro interno, trattano, attraverso due supereroi Vis e Musa, tutti i temi giovanili e preadolescenziali in modo chiaro e fornendo, al contempo, informazioni per affrontare i vari pericoli connessi al mondo giovanile.

Il progetto, giunto ormai alla 5^ Edizione, ha visto la distribuzione di circa 50.000 copie dell’agenda agli studenti delle classi 3^ e future 4^, degli Istituti primari delle province di Cuneo, Trieste, Modena, Pisa, Latina, Salerno, Lecce, Crotone, Caltanissetta e Oristano.

L’iniziativa è stata largamente apprezzata dai piccoli alunni, che in molti casi hanno espresso la loro gratitudine alla Polizia di Stato inviando foto e pensieri di ringraziamento, come quelli, ripetiamo, della classe III A della Scuola Primaria di Ruffano.

“Tali parole di stima – fanno sapere dalla Questura del capoluogo – riempiono di orgoglio più di qualsiasi altra cosa chi opera ogni giorno rischiando la vita per il bene comune e che tali iniziative, promosse per avvicinare la gente alla Polizia di Stato, vogliono testimoniare la fattiva presenza di chi da sempre ha nel proprio interesse la sicurezza delle persone”.

Ultima modifica: 18 giugno 2018 18:44