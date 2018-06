Lecce-Brindisi, Anas approva i lavori di riqualificazione per la sicurezza sulle statali dal Nord Puglia al Salento

Nel primo giorno di Giugno, il Consiglio di Amministrazione di Anas ha approvato l’Accordo Quadro per l’esecuzione di interventi utili alla riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce, ovvero le strade statali 16-379-613).

In particolare, gli interventi previsti sono suddivisi in 5 lotti ed inseriti nel Contratto di Programma Anas 2016-2020.

Un focus sul Salento

L’intervento che interessa il Salento inteso in senso lato è quello dei tratti dal km 912 al km 917,450 (Variante di Brindisi), della statale 379 “Egnazia e delle terme di Torre Canne” tra il km 0,000 (Fasano) ed il km 51,020 (Brindisi) e della statale 613 “Brindisi-Lecce” tra il km 0,000 (Brindisi Sud) e il km 34,000 (Lecce).

L’investimento complessivo ammonta a circa 250 milioni di euro e consentirà l’attivazione di una serie di interventi che nel dettaglio riguarderanno la sostituzione delle barriere di sicurezza, la realizzazione di opere di riqualificazione della pavimentazione stradale e l’adeguamento degli impianti tecnologici ai più moderni standard qualitativi, anche mediante la riqualificazione energetica e di telecontrollo degli impianti di illuminazione già esistenti.

L’Accordo Quadro si svilupperà in un arco temporale di tre anni e prevede anche l’installazione di impianti a messaggistica variabile (PMV), che consentiranno una migliore informazione all’utenza stradale.

Un innalzamento dei livelli di sicurezza, quindi, per gli automobilisti che in migliaia percorrono la tratta che collega i 3 capoluoghi pugliesi, nell’intento di tracciare in sicurezza quell’ itinerario turistico che congiunge il nord della Puglia con il Salento.

Ultima modifica: 1 giugno 2018 19:34