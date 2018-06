Anna Maria e Osvaldo sposi nella parrocchia Mater Ecclesiae, amore senza età

L’amore non ha età. Non è un modo di dire, ma un dato di fatto. A dimostrarlo è una coppia di sposi che hanno scelto di benedire la loro unione nella parrocchia “Mater Ecclesiae” della frazione di Cavallino, in zona Castromediano.

La sposa è Anna Maria Pede, 75 anni, vedova da molti anni, vive a Castromediano, ha tre bellissime figlie; lo sposo è Osvaldo Leuzzi, 84 anni, vedovo anche lui, abita a Lecce ed ha una figlia.

Tra sale da ballo e il Centro Sociale Anziani di Castromediano, hanno approfondito la loro conoscenza, grazie a interessi comuni e l’amore per la vita attiva. Hanno così deciso di suggellare il loro amore e lo hanno fatto ieri in chiesa.

Nell’omelia il parroco, don Antonello Castoro, ha richiamato il passo evangelico “ama il prossimo tuo”. «Ed è l’amore che Cristo ha infuso in ognuno di noi – ha detto il sacerdote – che consente di unirsi in matrimonio».

Un sentimento sincero – come ci viene raccontato in una nota di Salute Salento– quello che lega Anna Maria e Osvaldo, fatto di stima, rispetto e affetto profondo.

Non può mancare il viaggio di nozze che è stato già predisposto nei minimi dettagli da Osvaldo. Ad attendere i due sposi, alcuni parenti nella riviera ligure.

Ultima modifica: 22 giugno 2018 12:09