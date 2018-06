Le Fiamme Gialle compiono 244 anni, oggi le celebrazioni. Il bilancio del 2018

Non mancava proprio alcuno. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, Vincenzo Maruccia; il Presidente della Corte d’Appello, Roberto Tanisi; il Procuratore Capo, Leonardo Leone De Castris; il Presidente del Tribunale, Francesco Giardino; il Prefetto, Claudio Palomba; il Comandante della Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Giampaolo Zanchi; il Presidente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone; il primo cittadino del capoluogo, Carlo Salvemini e, naturalmente il Colonnello Bruno Salsano, padrone di casa. Tutti accorsi di buon’ora, in Piazzetta dei Peruzzi per celebrare il 244° anno di Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

Una cerimonia sentita quella cui si è dato vita nel cortile all’interno della sede del Comando Provinciale di Lecce, dove, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Comandante Generale delle Fiamme Gialle, Generale di Corpo d’Armata Giorgi Toschi, ha preso la parola Bruno Salsano.

Dopo il saluti alle autorità presenti e i ringraziamenti al Prefetto, alla Magistratura e a tutti gli appartenenti alle altre Forze dell’Ordine per il quotidiano lavoro svolto, spesso in sinergia con i militari della GdiF, ha elencato i risultati conseguiti nel primo semestre dell’anno in corso.

I risultati conseguiti

In Puglia sono stati operati sequestri e confische a grandi evasori che eludevano il fisco con fatture false e capitali all’estero per un valore di 100milioni di euro di cui otto a Lecce.

Per quel che riguarda la caccia a corrotti e corruttori sono state arrestate 56 persone di cui tre a Lecce.

Capitolo appalti “truccati”: sono stati scoperti raggiri per un totale di 131milioni di euro di cui 12 sul territorio salentino

Inoltre sono state arrestate 363 persone – 60 in provincia di Lecce – tra narcotrafficanti e scafisti che sfruttavano il business della migrazione.

Nel confronti della criminalità organizzata si sono messi in atto 90milioni di euro di sequestri e confische di cui otto a in Salento.

Infine, per quel che concerne il riciclaggio sono stati intercettati dalle fiamme gialle 18milioni di cui sei, 1/3 esatto, come riciclaggio di denaro sporco di evasori, corrotti e appartenenti alla criminalità organizzata.

Il Comandante provinciale, infine, ha tenuto a rivolgere un ringraziamento agli operatori della comunicazione.

La cerimonia si è poi conclusa con la consegna degli encomi ai finanzieri che si sono particolarmente distinti.

Ultima modifica: 22 giugno 2018 17:31