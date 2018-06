“Azzate San Giuvanni e nu durmire”. Nel Salento si aspetta (ancora) il maltempo

«Azzate San Giuvanni, e nu durmire, ca visciu tre nuvole vinire. Una te acqua, una te ientu, una te triste maletiempu…Portale addhai ci nu canta caddhu, addhai ci nu luce luna, addhai ci nu nasce nuddha anima o criatura».

Non esiste salentino che, almeno una volta nella sua vita, non abbia ascoltato questa antica invocazione, a metà tra la preghiera e la filastrocca, recitata dagli anziani quando il cielo, cupo e grigio, non prometteva nulla di buono.

Esistono mille versioni diverse di questa nenia, almeno tante quanti sono i comuni della provincia di Lecce: di alcune si è purtroppo persa memoria, altre sono state riadattate ai dialetti, eppure ancora oggi c’è chi si rivolge a San Giovanni o semplicemente lo ‘ricorda’ quando torna a far visita il maltempo, come quello che sta passeggiando nel Salento, creando non pochi danni.

Già, perché dopo giornate dal clima quasi estivo regalate dall’anticiclone di origine nord-africana piogge, temporali e forti raffiche di vento potrebbero essere in agguato, pronte a rovinare la domenica di chi aveva deciso di fare una passeggiata fuori-porta con la famiglia o una capatina al mare per ‘curare’ la tintarella.

Una situazione che, secondo gli esperti, durerà almeno fino a lunedì quando, secondo i meteorologi, il cattivo tempo lascerà il Belpaese. Se il sole poteva aver illuso che la bella stagione avesse ingranato, il meteo ha ricordato che stava semplicemente scaldando i motori.

Ultima modifica: 16 giugno 2018 14:03