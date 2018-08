Nuovo look per i bagni pubblici della villa comunale, la struttura apre le porte con ‘un gettone’

Un restyling completo che ha cambiato non solo la facciata esterna, ma anche l’interno dei bagni pubblici della Villa Comunale, fruibili da domani negli orari di apertura dei giardini dedicati a Giuseppe Garibaldi. La struttura, situata all’altezza del “Calasso”, è pronta ad aprire le sue porte ai tanti salentini e turisti che affollano il capoluogo barocco.

Esteticamente belli, ma anche funzionali. Segnalata da un’insegna multilingue, utile per gli ‘stranieri’ che passeggiano nel cuore del centro storico, la struttura ospita un bagno per le donne, uno per gli uomini, uno per le persone con disabilità e una nursery dotata di fasciatoio, lavandini e poltroncine per consentire alle neo-mamme di allattare in tranquillità. I pannelli solari, invece, garantiranno l’acqua calda. L’ingresso agli ambienti è regolato da una gettoniera.

Attenzione anche ai non vedenti. Al fine di garantire un accesso semplice e sicuro alle persone cieche, infatti, è stata posizionata all’ingresso dell’immobile una mappa tattile-visiva.



«Abbiamo fornito la corretta sistemazione ad un servizio essenziale collocato nel centro della città, che verrà fruito da leccesi e dai tanti turisti che visitano la città – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Delli Noci – la parola d’ordine è aver cura di luoghi a cui ci siamo preoccupati di restituire dignità e di ammodernarlo per fornire un servizio necessario a tutti».

