Campo Coni e Campetti minori, due bandi per renderli accessibili a tutti

«Lo sport è un diritto che dobbiamo garantire a ogni cittadino, è un’occasione indispensabile per mantenersi in salute e per socializzare ed essere parte integrante della comunità»: è con queste parole che il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Delli Noci ha annunciato i due bandi di gara per i lavori da effettuare nel Campo Coni intitolato a “Luigi Montefusco” e nell’impianto sportivo denominato “Campetti minori”, situato nel quartiere Stadio. Ottanta i giorni previsti per rifare il look ai due impianti sportivi cittadini.

Il bando per il campo Coni

C’è tempo fino al 28 febbraio alle ore 9.30 per partecipare al bando per il campo Coni che prevede lavori di efficientamento e messa in sicurezza della struttura e la realizzazione di percorsi tattili e visivamento attraverso il sistema Loges, un linguaggio, riportato attraverso impronte sulla pavimentazione, riconoscibile da parte delle persone non vedenti.

Il bando per i campetti minori di Viale Giovanni Paolo II

Si potrà partecipare al bando per i “campetti minori”, situati in Viale Giovanni Paolo II, fino al 21 febbraio alle ore 9.30. Oltre ai lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza, la gara prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di percorsi secondo il sistema Loges e la realizzazione di un campo di calcetto per non vedenti.

«Attraverso questi due bandi – dichiara il vicesindaco – potremo finalmente procedere a tutti i lavori elettrici, edili, idrico-sanitari indispensabili per rendere efficienti queste strutture e consegnare ai cittadini un campo di calcio nell’antistadio che necessita da tempo di essere riqualificato».

«Non solo, potremo finalmente rendere questi centri sportivi accessibili a tutti attraverso dei lavori specifici di abbattimento delle barriere architettoniche e offrire alla città un campo di calcetto per persone non vedenti» ha concluso l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Delli Noci.

Ultima modifica: 1 febbraio 2018 17:52