Una salentina a “La prova del Cuoco”, parlerà delle proprietà nutritive dei funghi

La «Prova del Cuoco» capitanata da Elisa Isoardi continua a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori che si sono affezionati al cooking show di Rai 1. Il format è cambiato rispetto alle precedenti edizioni, ma non l’alchimia con il pubblico. Resta la “classica” gara quotidiana tra due concorrenti affiancati da popolari maestri di cucina o da personaggi famosi, ma nel contenitore, in onda come di consueto alle 11.30, hanno trovato spazio anche i contest culinari, le parentesi dedicate alla cucina regionale, gli omaggi alla tradizione e alle “eccellenze” italiane.

L’ultima puntata della quarta settimana inizierà parlando di funghi, un dono autunnale, con la ricetta della chef romana Anna Maria Palma che preparerà dei gustosissimi cavatelli con finferli sgombro e pecorino. L’agronomo aretino Augusto Tocci e la biologa nutrizionista leccese Valentina Galiazzo sveleranno tutte le proprietà di questi piccoli amici del bosco, sconosciute ai più.

I «consigli» degli esperti sono sempre un momento molto atteso per conoscere cosa arriva sulle nostre tavole. Pochi sanno, ad esempio, che i funghi sono un toccasana per la salute: garantiscono una ricarica di vitamine del gruppo B, B2 e B3, fanno bene alle ossa e alle articolazioni, contengono carboidrati e svolgono un’azione antiossidante.

Dopodiché la parola passerà ai fornelli. Nel “duello all’italiana” gli chef Alessandro Dentone da Genova e Paolo D’Ercole da Roma saranno alle prese con un grande classico della cucina ligure: le trofie al pesto.

Nello spazio dei “Piatti d’autore”, la chef comasca Viviana Lapertosa proporrà un appetitoso pollo grigliato con lattuga arrosto in salsa di acciughe. Sarà poi la volta del cuoco piemontese Roberto Carcangiu, che preparerà un’insalata di carciofi, pomodori semisecchi e calamari. Il maestro pizzaiolo veronese Renato Bosco, invece, farà conoscere un caposaldo della tradizione partenopea: la pizza fritta.

Quinta e ultima “manche” per i concorrenti Lucia Bartoli da Quattro Castella (Reggio Emilia) e Giuseppe Melcore da Brindisi: a loro saranno affiancati gli chef Marco Claroni da Roma e Umberto Vezzoli da Milano. A giudicarli il cuoco stellato Claudio Saddler e la giornalista enogastronomica Paola Gula. Con loro, “giurato per un giorno”, l’attrice Gaia De Laurentiis.

Nel corso della puntata l’inviato Ivan Bacchi sarà a Tito (Pz), alla ricerca di un piatto tipico della tradizione lucana: baccalà a ciauredda.

Tornerà, immancabile, il “borsino della spesa” di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, con il suo report dai banchi del Mercato di Novara.

Ultima modifica: 4 ottobre 2018 17:22