Guardia medica, bancomat e presidio fisso della Municipale: Casalabate si prepara all’estate

L’estate è sempre più vicina e le marine salentine tornano a popolarsi di turisti, e non solo. Per prepararsi al meglio alla nuova ondata di gente, anche per la stagione 2018 le località costiere tornano ad armarsi di servizi utili al cittadino, soprattutto durante le ore più calde, ma anche serali.

E così, anche a Casalabate riparte l’operazione “estate”: nell’ultima seduta della Giunta Comunale di Trepuzzi sono state adottate una serie di delibere che permetteranno alla Marina di crescere dal punto di vista dei servizi e dell’urbanizzazione. Oltre agli interventi già messi in essere, come il rifacimento del manto stradale nelle vie principali, la realizzazione di piste ciclabili e la costruzione di nuove piazzette, l’obiettivo era rendere sempre più attrattiva Casalabate.

È stato pertanto confermato il presidio di guardia medica nella marina per garantire un immediato pronto soccorso sanitario. È prevista anche la presenza di una postazione fissa destinata agli uffici di Polizia Locale, assicurando un costante controllo del territorio, nonché l’attivazione di uno sportello Bancomat. L’immobile già precedentemente individuato, in Via Lecce n° 4 a Casalabate (territorio comunale di Trepuzzi), è risultato essere idoneo a tale utilizzo, mentre l’Asl Lecce ha già confermato per l’anno corrente l’assistenza sanitaria nella marina. Le spese relative al contratto di locazione del suddetto immobile saranno suddivise al 50% con il Comune di Squinzano.

Ok al risanamento della fognatura

Tra le misure varate, l’Amministrazione Comunale di Trepuzzi ha anche approvato il progetto per i lavori e il risanamento strutturale delle opere di fognatura nera nella marina di Casalabate che AQP aveva trasmesso in una nota. Con delibera di Giunta, l’Ente ha preso atto e ha approvato il progetto che prevede interventi necessari alla messa in esercizio del sistema fognario già esistente nella marina, oltre che a valutare i lavori e le opere necessarie per rendere completamente funzionante lo stesso sistema.

La rete di fognatura già realizzata ha interessato aree del territorio di Casalabate – Marina di Trepuzzi, di fatto utilizzate come viabilità all’interno del sistema viario pubblico esistente e molte di queste interessano terreni di proprietà dell’ex ERSAP, le cui funzioni sono svolte direttamente dalla Regione con le modalità indicate dalle diverse normative.

Ultima modifica: 2 giugno 2018 16:23