Cavallino e Castromediano in missione con “Puliamo il mondo”

La missione presa a carico dal Comune di Cavallino e Castromediano, che aderiscono all’iniziativa “Puliamo il mondo”, si sussegue per il secondo anno consecutivo col fine di dare un’impronta costantemente solidale e sostenibile al nostro territorio.

Il progetto, che prende le veci della versione internazionale “Clean Up The World” e portata in Italia nel 1993 da Legambiente, è presente su tutto il territorio nazionale grazie al vigoroso lavoro di oltre 1.000 gruppi di volontari dell’ambiente che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazone con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni associative.

L’appello è chiaro: si intende sollecitare il grande pubblico proponendo la larga collaborazione e un consistente spirito di corpo affinchè queste giornate siano la giusta causa per rendere più vivibili, belli e preziosi alcuni borghi e molte delle strade cittadine, trascorrendo al contempo deliziosi attimi di fratellanza e socializzazione.

L’intento è ripetere il successo e la finalità della passata edizione, che ha visto una miriade di singoli cittadini, associazioni e tantissimi giovani aderire, creando una forte coalizione, al fine di rendere più puliti, più belli e accoglienti i lunghi tracciati inviasi dai rifiuti lanciando il chiaro messaggio di quanto sia importante avere a cuore la pulizia e la cura del proprio territorio.

Programma

A Castromediano l’appuntamento è per sabato 29 settembre alle ore 9:00 presso il parco Adele Savio di Bernstiel.

l’appuntamento è per presso il A Cavallino l’appuntamento sarà per domenica 30 alle ore 9:00 in piazza Castromediano.

Quanti vogliano concorrere a pulire il paese possono rivolgersi, per informazioni e adesioni, all’Ufficio Ambiente – Sede Municipale di Via Pietro Ciccarese – Tel. 0832.617213–206. In allegato la scheda di adesione scaricabile. Ai partecipanti, inoltre, saranno forniti cappellino e guanti.

