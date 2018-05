Lara Carrozzo a capo della segreteria regionale di Cisal Sacs Puglia, il sindacato degli artisti

Nasce Cisal Sacs Puglia, il sindacato degli artisti.

Responsabile regionale di Cisal Sacs Puglia è il regista-attore Pascal Pezzuto.

La Cisal Sacs Puglia si struttura sul territorio con personaggi d’eccellenza: Lara Carrozzo, già candidata alla Camera dei Deputati, è stata nominata a capo della segreteria regionale. Responsabile per la Provincia di Lecce, Maurizio Ciardo, promotore di iniziative cinematografiche di alto livello, mentre responsabile per la Provincia di Bari è stato nominato Nicola Valenzano, attore e regista di portata internazionale.

Dopo il completamento con le Provincie di Foggia, Brindisi, Taranto e Bat, il modello Puglia verrà adottato in altre regioni d’Italia e si darà vita alla Cisal Sacs Nazionale.

Leccenews24.it ha incontrato la dottoressa Lara Carrozzo per conoscere meglio e più da vicino, Cisal Sacs.

Dottoressa Carrozzo, cos’è, innanzitutto, Cisal Sacs?

Cisal Sacs (acronimo di settore arte, cultura e spettacolo) è un’organizzazione sindacale costituita a tempo indeterminato e nata per essere accanto agli artisti. Cisal Sacs è un’organizzazione libera, indipendente e apartitica appartenente alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL), della quale è espressione e della quale recepisce lo statuto, il regolamento elettorale e le finalità. Fa parte anche della Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti (CESI). Aggiungo, però, che pur appartenendo a Cisal e Cesi, Cisal Sacs è un sindacato giuridicamente, amministrativamente e finanziariamente autonomo.

Qual è l’organizzazione territoriale di Cisal Sacs?

L’organizzazione territoriale è regionale. Cisal Sacs Puglia ha sede legale a Bari con estensione territoriale relativa alla sola Regione Puglia. Su tutto il territorio pugliese saranno poi istituite altre sedi secondarie.

Quali sono le finalità di Cisal Sacs?

Cisal Sacs nasce con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e le lavoratrici, italiani e non, subordinati e non, occupati e non, in attività o pensionati, appartenenti alle categorie di arte, cultura, spettacolo dal vivo, cinema e televisione. Ovviamente non ha scopo di lucro e nasce per promuovere la cultura del lavoro, dell’europeismo, delle pari opportunità, della solidarietà sociale e dell’accoglienza nell’interesse dei lavoratori e delle lavoratrici ma anche della Regione Puglia.

Per concludere, dottoressa Carrozzo, quali sono le attività che intendete realizzare a supporto di Cisal Sacs?

Cisal Sacs Puglia potrà organizzare eventi anche di rilievo internazionale, gestire stages di formazione o perfezionamento professionale oltre a realizzare e promuovere progetti in sostegno degli scopi e delle finalità di Cisal Sacs.

Concludo aggiungendo che il mio personale impegno è a 360° per il settore dell’arte, della cultura e dello spettacolo. Non nascondo che già dalle prime ore successive alla mia nomina, sono stata raggiunta da richieste specifiche di persone che da tutta Italia chiedono di occuparci della tutela di questo settore, proponendo idee e progetti per sensibilizzare la società e regolarizzando il lavoro degli artisti.

Ultima modifica: 19 maggio 2018 20:07