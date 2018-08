Code lunghissime agli sportelli e mesi di attesa per una visita, disagi agli sportelli Cup dell’Asl di Lecce

Lunghe code e caos hanno reso estenuante l’attesa dei pazienti agli sportelli Cup del Vecchio “Vito Fazzi” che si affaccia su Piazza Bottazzi. A raccontare i disagi è lo “Sportello dei Diritti” che ha raccolto le segnalazioni degli utenti che hanno lamentato i ritardi e file “chilometriche”, sempre più lunghe. Complice anche il caldo afoso di questi giorni, gli animi sono tornati a scaldarsi.

Alle 10.45 di questa mattina erano più di cento le persone in coda per tentare di prenotare una prestazione, per pagare il ticket di un’attività ambulatoriale o ancora erano in attesa per la certificazione dell’esenzione.

Le sedie non sono sufficienti per ‘accontentare’ tutti e molti utenti sono stati costretti ad aspettare il proprio turno in piedi, affollando la stanzetta d’attesa. Fortuna che c’è l’aria condizionata.

«Rivolgersi al Cup dell’Ospedale civile di Lecce per prenotare un qualunque esame o per tentare di pagare un ticket – ha ricordato Giovanni D’Agata – continua a essere una vera lotteria: entri nella piccola struttura adiacente l’ospedale e non sai mai se e quando ne uscirai, e soprattutto come ne verrai fuori. Questo fenomeno costituisce un gravissimo disagio per i cittadini specie per gli anziani e quelli che hanno gravi patologie, costretti a rimanere ore davanti agli sportelli del CUP per consegnare la modulistica richiesta, pagare il ticket e prenotare la visita indispensabile per ricevere il certificato di esenzione».

I disagi non sarebbero limitati alle lunghe code che si creano sin dalle prime ore del mattino. Dopo aver atteso per lunghissimo tempo, il proprio turno, i cittadini leccesi possono sperare in una prenotazione della visita a distanza di alcuni mesi. In altri termini, i pazienti rimangono senza certificato di esenzione per mesi, obbligati a sostenere le spese per i farmaci per le quali sarebbero esenti, come pure quelle per le prestazioni mediche di cui hanno bisogno. «È assurdo – conclude il Presidente dello Sportello dei Diritti – che persone in condizioni di necessità sanitaria, ovvero gli utenti del Cup, siano costretti a subire simili disagi».

Ultima modifica: 1 agosto 2018 13:06