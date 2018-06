Due pasticceri salentini conquistano Iginio Massari. E volano in finale al concorso “Panettone Day”

Sono riusciti a battere l’agguerrita concorrenza, conquistando un posto tra i 25 finalisti che si sfideranno nell’evento conclusivo del concorso «Panettone Day», una competizione voluta per celebrare un simbolo della pasticceria italiana e valorizzare le realtà artigianali più interessanti del Belpaese.

Tra i 124 aspiranti finalisti, giunti da 17 regioni italiane, l’hanno spuntata Luigi Tramonte della pasticceria Roxy di Martignano e Mario Caretto della Pasticceria Caretto di Surbo.

I due pasticceri salentini hanno conquistato con le loro creazioni un panel di esperti capitanati dal maestro Iginio Massari, che ha ribadito l’importanza rivestita dal concorso, giunto quest’anno alla sesta edizione, per la promozione della cultura gastronomica italiana e territoriale.

«Chi vince il Panettone Day non è uno, ma sono 25. Questo concorso coinvolge quasi tutta la penisola e questo rappresenta già un grande traguardo. Tutti i 25 finalisti hanno vinto in un settore o sono arrivati primi nella loro provincia o regione. Questo è molto importante per le città dove il panettone non ha ancora conquistato i palati degli italiani e non è ancora tradizione» ha dichiarato il pasticciere più famoso (e bravo) d’Italia – sicuramente tra i più stimati da chi lavora nel settore – che nella sua lunga carriera a conquistato centinaia di concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali in patria e all’estero (arrivati a oltre 400 per la cronaca)

Destagionalizzare una grande icona della pasticceria italiana non è certo un’impresa facile, ma come dimostrano le quasi duecento varianti create seguendo la tradizione o la creatività dagli aspiranti finalisti non è impossibile. Reazione di estrema gioia e orgoglio per i pasticceri che hanno visto premiati l’impegno, l’entusiasmo e la grande ricerca che accompagnano ogni giorno il lavoro in laboratorio e che li guideranno alla sfida finale di settembre.

L’evento conclusivo si svolgerà il 15 settembre a Sweety of Milano, la manifestazione dedicata alla pasticceria italiana durante la quale i 25 finalisti presenteranno le proprie creazioni al cospetto dell’esclusiva giuria capitanata da Iginio Massari e composta da Galileo Reposo, Pastry Chef di Peck, Salvatore De Riso, celebre pasticcere della costiera amalfitana, dalla food blogger Chiara Maci e dal vincitore dell’edizione 2017, Giancarlo Maistrello, che nominerà i vincitori del Miglior Panettone Tradizionale e del Miglior Panettone Creativo Dolce.

Il dolce anche in vetrina

A partire da ottobre, i 25 panettoni finalisti saranno in vendita per tutto il mese all’interno del temporary store collocato in un’esclusiva vetrina nel cuore di Milano, in corso Garibaldi, che offrirà visibilità ai talentuosi artigiani e consentirà a migliaia di visitatori di sperimentare l’eccellenza della pasticceria italiana.

Ultima modifica: 28 giugno 2018 14:26