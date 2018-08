Conto alla rovescia per la 34^ Festa della Municeddha. Nel piatto, municeddhe e tradizione

Anche quest’anno è iniziato il conto alla rovescia per la Festa della Municeddha. Attesa per un anno intero, arriva più bella e più frizzante che mai, in un nuovo e più suadente abito, la 34^ Festa della Municeddha.

Sono tante le novità per questa edizione di Festa della Municeddha, presentata in conferenza stampa, questa mattina a Palazzo Adorno, alla presenza del Presidente della Provincia, Antonio Gabellone. Una su tutte: la nuovissima area bar con dj-set, cocktail e cornetti caldi per tutti.

All night long, cantava Lionel Ritchie. E quest’anno la festa durerà una notte intera. I giovani di tutte le età potranno ballare e divertirsi fino al mattino sulla piazza centrale della Festa della Municeddha, accompagnati dalle selezioni musicali dei migliori dj del momento.

La tradizione, tutta in un piatto

Si parte il 10 agosto e per quattro giorni il Salento profumerà di buona cucina tradizionale. Al centro della Festa, la Regina: la municeddha. Locale.

Sì, perché, hanno tenuto a precisarlo gli organizzatori, le municeddhe, servite nelle quattro serate, soffritte, al sugo o arrostite, sono esclusivamente municeddhe salentine veraci.

Accanto a questi tre piatti principali, alici e ricotta forte, polpette di carne, pezzetti di cavallo al sugo e l’ottima grigliata composta da capocollo, cavallo e salsiccia locale.

Anche per vegani e vegetariani la Festa è un’occasione per gustare cibo sano e genuino. Tanti i piatti tipici come pittule, pitta rustica, focaccia, peperonata, melanzane grigliate e peperoni fritti in salsa. Il tutto accompagnato da fiumi di birra alla spina e buon vino rosato.

A conclusione della cena si potrà gustare uno squisito pasticciotto, tipico dolce salentino oppure lo spumone, il gelato della tradizione.

Cannole “Città della Lumaca”

A Cannole, insignita del titolo “Città della Lumaca”, le municeddhe fanno parte della storia gastronomica cittadina e, come ogni anno, anche in questa edizione 2018, sarà la municeddha la protagonista assoluta delle quattro serate che si preannunciano originali e imperdibili.

Festa della Municeddha, la più grande sagra della chiocciola d’Italia, seconda in Europa solo dopo Lleida in Catalogna, ha stretto da anni un rapporto di collaborazione con l’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco per promuovere anche nel Salento e in Puglia l’allevamento a ciclo biologico completo delle chiocciole e l’attività di estrazione della bava cruelty free con il macchinario brevettato MullerOne dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura.

La valenza culturale della Festa della Municeddha

La forza di questa festa risiede nell’autenticità dei prodotti offerti ma l’energia positiva è tutta nella valenza culturale insita nel DNA di un evento capace di muovere ben oltre 70mila persone ogni anno.

Lo ha certificato una ricerca condotta durante la 33^ edizione della Festa (10-13 Agosto 2017), coordinata da Giuseppe Attanasi (Professore Ordinario dell’Università di Lille e Docente dell’Università Bocconi) con lo scopo di misurare gli effetti economico-sociologici della Festa della Municeddha sul turismo culturale nella Provincia di Lecce.

I risultati della ricerca, commentati dal Dott. Paolo Galloso (Responsabile Ufficio Studi Anima, Confindustria Milano) hanno mostrato come l’impatto economico dell’edizione 2017 della Festa della Municeddha sia stato considerevole. Lo studio sul campo sarà replicato quest’anno durante le 4 serate della 34^ edizione ed i risultati delle due edizioni della Festa della Municeddha saranno messi a confronto con quelli delle ultime 11 edizioni del Festival della Notte della Taranta (2007-2017) durante il II Convegno di Festa della Municeddha che si terrà a Cannole, presso il Museo dell’Arte Olearia e della Civiltà Contadina, il 19 Agosto prossimo.

Cibo, Festa e Territorio

Del convegno su “Cibo, Festa e Territorio” ha parlato il professore Francesco Lenoci, docente di economia all’Università Cattolica di Milano. Il professore ha parlato di “cibo giusto” e di “festa” introducendo così un importante confronto sugli aspetti culturali di una sagra.

Nelle vesti di relatori, oltre al professore Lenoci, Tony Ingrosso, ideatore di Energie a Sud, il professore di Unisalento, Luca Caputo, esperto in Destination Management, Pino De Luca, etno-gastonomo. Il convegno aprirà un confronto per individuare la chiave di volta di un turismo che, se pur in lieve flessione, sembra indicare a chiare lettere la necessità di maggiore qualità e di nuove sinergie.

Foodismo

Cibo, condivisione e cultura gli elementi che muovono il motore di questo evento, diventato attrattore e nello stesso tempo promotore di un turismo enogastronomico di qualità.

Per questo stesso motivo, da quest’anno Festa della Municeddha, al patrocinio di Slow Food condotta Sud Salento, si aggiunge quello di Foodismo, un portale nato per coniugare food e turismo, declinati in offerte di qualità. A riferirlo in conferenza stampa, Gianfranco Ruggeri, esperto in Brand Comunication e ideatore di Foodismo.

Le moto in pista

Cultura e territorio, su questo binomio si dispiega l’attività di Festa della Municeddha che in questo anno ha portato avanti con il Motoclub Salentum Terrae il progetto sulla sicurezza stradale “Go Slow”. Il progetto che gode del patrocinio della Provincia di Lecce, ha toccato piazze e scuole, incontrando giovani e giovanissimi per diffondere la cultura della guida sicura sin dai primi approcci con i motoveicoli.

I risultati di questo patto d’amicizia che crea reti virtuose sono stati illustrati dal presidente del Motoclub Salentum Terrae, Francesco Perulli.

Anche quest’anno per i motociclisti del Motoclub Salentum Terrae tappa obbligata a Cannole, venerdì 11 agosto.

Per finire, il saluto di Gabriele Russo, portavoce dei ragazzi che dopo l’edizione del 2017 di Festa della Municeddha hanno costituito la Pro Loco Young per dare nuovo impulso e nuova vitalità ad un gruppo forte e consolidato che da 34 anni non si risparmia per realizzare e consegnare alla storia di Cannole, ogni anno, una Festa straordinaria.

Ultima modifica: 6 agosto 2018 22:23