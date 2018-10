Controlli su scooter e autrotrasporto, riprende il servizio della Polizia Locale

Dopo la breve pausa estiva è ripreso, a metà settembre, l’ampio programma di controlli organizzato dal Comando della Polizia Locale di Lecce, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il servizio, avviato nel dicembre 2017, è finalizzato ad elevare il livello della sicurezza sulle nostre strade intensificando i controlli sui ciclomotori e sugli autocarri adibiti al trasporto nazionale ed internazionale di merci.

“Entrambe queste categorie di veicoli – spiegano da Vale Rossini – rappresentano di per sé un potenziale pericolo per la circolazione stradale, se i mezzi non sono tenuti in perfetta efficienza meccanica e non sono condotti secondo gli stringenti gli obblighi previsti dalle norme: gli uni per la mediamente giovane età dei conducenti e le possibili alterazioni che ne aumentano la velocità e ne compromettono la capacità frenante, gli altri per le dimensioni, il carico e il mancato rispetto dei tempi di riposo alla guida”.