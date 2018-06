Alla scoperta delle proprie radici per conoscere e proteggere il territorio: tre incontri ad Alezio

Il Salento, la storia nel paesaggio, il paesaggio nell’attualità: tre passi per comprendere meglio il nostro territorio, per rinaturalizzarlo e dunque proteggerlo, in tre incontri, in tre sabati ad Alezio.

Si parte oggi alle ore 18,00 con le attività dell’Area Lab, ossia con le progettualità dei laboratori urbani. All’introduzione della prof. Marta Innocente, docente di matematica e fisica presso il Liceo Quinto Ennio di Gallipoli seguiranno le relazioni dei due esperti sul tema delle fitopatie nella storia della Terra d’Otranto.

L’argomento delle patologie dell’ulivo nel Salento sarà affrontato tra il presente e i disseccamenti storici, nella lectio del prof. Francesco Mastrolia, docente presso la Facoltà di Economia dell’Università del Salento e nell’intervento del prof. Giovanni Seclì del Forum Ambiente e Salute.

Il tema stimolante mira a far riflettere sulla necessità di trovare un nuovo equilibrio fra economia e tutela dell’ambiente.

Partners dell’iniziativa sono il CSV (Centro Servizi Volontariato), il Circolo Nuova Messapia la Società di Storia Patria (Sezione di Lecce) ed il Museo archeologico messapico di Alezio.

Per il personale della Scuola verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Nei prossimi incontri sabato 30 giugno e sabato 7 luglio si discuterà rispettivamente di pesticidi, in relazione al Decreto Martina, e di Paesaggio salentino con gli esperti Margherita Ciervo dell’Università di Foggia, Luigi Russo, Oreste Caroppo e Alfredo Melissano, esperti di politiche per il territorio.

Fausto Melissano

Ultima modifica: 23 giugno 2018 12:20