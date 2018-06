“Copertino in movimento”, una festa all’insegna dello sport e del benessere

Promuovere la massima attenzione di cittadini, studenti e famiglie sui temi del benessere, dell’attività motoria e dell’alimentazione attraverso una campagna educativa sul territorio. Con questi obiettivi il Comune di Copertino, con il patrocinio del Coni di Lecce e in collaborazione con le associazioni Atletico Grottella, Apem Circolo Tennis, Infinity e The Prison, promuovono la prima edizione del progetto “Copertino in movimento – Festa dello Sport e del Benessere”, un grande evento dedicato al gioco, allo sport e al divertimento all’aria aperta.

La manifestazione è prevista per domenica 3 giugno dalle 16.00 alle 20.00 presso il Parco della Grottella e avrà come protagoniste principali le esibizioni e le dimostrazioni di diverse discipline sportive a cura delle associazioni partecipanti. A fare da cornice all’evento, saranno presenti stand che esporranno prodotti legati all’alimentazione biologica e saranno, inoltre, proposti appuntamenti con esperti e operatori del settore che informeranno il pubblico su come impostare stili di vita sana e naturale.

“Copertino in movimento”, che sarà presentato da Cristina Massaro con l’animazione Dj Set di Luca Dea, Lemi Shoya e Fabio Francioso, vuole coinvolgere tutti i partecipanti con il fine di avvicinarli allo sport, valorizzando al contempo le varie discipline. L’approccio proposto è di tipo ludico per i più piccoli, mentre per gli adulti sono previste varie iniziative sulla formazione e sulla tutela della salute, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita. Un modo per promuovere la cultura dello sport all’aperto, nelle aree verdi della città, attraverso un percorso all’insegna di formazione, training, informazione, divertimento e relax.

«Il comune di Copertino – dichiara il sindaco, Sandrina Schito – compartecipa e contribuisce alla realizzazione di questa bellissima iniziativa che accomuna i sentimenti e i valori dello sport e del benessere.

Nella nostra città, e questa giornata lo testimonia, possiamo vantare una realtà eccellente per la diffusa cultura sportiva e per l’articolato tessuto associazionistico che opera in sinergia con gli enti locali, con il Coni e con le varie Federazioni. Rivolgo il mio appello personale soprattutto ai giovani e anche ai meno giovani affinché l’attività sportiva sia momento integrante della loro vita non solo come divertimento, competizione e cura della propria salute ma anche come veicolo di valori quali la socialità, la partecipazione, la solidarietà e soprattutto il rispetto».

«In questi ultimi anni – dichiara l’assessore ai Beni culturali e al Turismo, Cosimo Lupo – la città sta dimostrando un grande dinamismo anche attraverso le tante associazioni presenti che ci dimostrano come i valori dello sport possono attivamente contribuire alla costruzione di una comunità che vuole la pace. In maniera sempre più evidente, il linguaggio dalle tante discipline sportive e ricreative è universale ed esprime valori di solidarietà, partecipazione, cooperazione, impegno, amicizia, coraggio. Il titolo stesso di questa manifestazione non è casuale perché “Copertino in movimento” rappresenta un grande auspicio soprattutto per chi, ad ogni livello e nonostante le difficoltà, si muove per migliorare se stesso e la comunità».

A conclusione dell’anno scolastico, l’amministrazione comunale di Copertino coglie l’occasione per augurare buone vacanze a tutti gli studenti e li invita a partecipare alla manifestazione insieme alle loro famiglie per una grande giornata all’insegna della salute e del divertimento.

Ultima modifica: 1 giugno 2018 12:36