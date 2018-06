Arriva l’estate, intensificati i trasporti verso le marine leccesi. Tutte le corse e gli orari

Estate, tempo di sole, caldo e voglia di mare, tantissimo mare. È vero, nelle ultime 24 ore il tempo non è stato poi così clemente nei confronti dei turisti che già da una decina di giorni hanno affollato il Salento e degli abitanti del territorio, ma ancora un po’ di pazienza e il caldo tornerà e si potrà nuovamente andare a mare a rilassarsi o a cercare refrigerio immergendosi nelle splendide acque delle tante marine del territorio.

A tal proposito tra i tanti lidi anche quelli che fanno riferimento a Lecce saranno meta di turisti e cittadini e quindi, l’azienda di trasporto urbano del capoluogo, Sgm comunica che da domenica 17 giugno al sino al 9 settembre sarà in vigore il programma di esercizio estivo del servizio di trasporto urbano.

Le prestazioni della bella stagione prevedono, come ogni anno, l’intensificazione dei collegamenti con le marine di San Cataldo (Linea 32), Frigole (Linea FR), Torre Chianca (Linee TC), Spiaggiabella e Torre Rinalda (Linea TR). Nello specifico, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, di mattina come di pomeriggio, la linea 32 prevede corse ogni 40 minuti, mentre quella per Torre Chianca ogni 60 minuti. I collegamenti per Frigole sono invece garantiti con 10 corse giornaliere e quelli con Torre Rinalda e Spiaggiabella con 6 corse.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del orari servizio estivo trasporto pubblico locale del sito SGM (https://sgmlecce.it/servizi/trasporto-pubblico/orari-servizio-estivo) oppure rivolgersi presso gli uffici di via Lecce-Vernole Km. 1,5 Lecce, telefonando al numero 0832.340898.

Le linee di trasporto urbano

Sono 21 le linee di trasporto urbano della città di Lecce, 18 indicate con un numero (11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 35) e tre indicate con una sigla (FR, TC E TR). Di seguito tutte le linee con le fermate e i rispettivi orari.

Ultima modifica: 15 giugno 2018 19:13