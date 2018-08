Corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a Lecce: partirà nel 2019

Sembra ormai cosa fatta: il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese si terrà nell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce – che già ospita il corso di laurea in Scienze infermieristiche – a partire dall’anno scolastico 2019/2020.

Non sarà l’unica opportunità per chi ha intrapreso questa strada perché nel «Sacro Cuore di Gesù» di Gallipoli, saranno attivati (probabilmente in primavera) i cosiddetti «corsi di terzo livello»: Master e Spring/Summer School.

Tutto “merito” dell’Università del Salento e dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” che hanno deciso di stringersi la mano per una nuova collaborazione dopo l’avvio dei corsi di laurea in ‘Viticoltura ed Enologia’ e in ‘Scienze Motorie e dello Sport’. Determinante sarà anche il supporto della Asl Lecce e delle altre realtà del territorio con cui fare “rete”.

La possibilità, altamente qualificante sia l’ Ateneo salentino che per le ricadute sul territorio come aveva dichiarato nelle scorse ore il rettore Vincenzo Zara, ora è realtà. La macchina si è messa in moto come ha confermato Antonio Uricchio, rettore dell’ateneo del capoluogo pugliese: «Si consolida – ha dichiarato Uricchio – il modello stellare dell’Università di Bari che, in piena collaborazione con istituzioni territoriali e altri atenei, opera nelle realtà pugliesi intercettando i bisogni formativi e di ricerca e contribuendo al loro sviluppo».

«‘Fare squadra vince sempre’» fa eco il preside della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’università di Bari, Loreto Gesualdo, secondo cui «l’accordo è l’inizio di una più ampia collaborazione che porterà all’istituzione del Dipartimento jonico/salentino di area medica e all’InterAteneo per governare didattica e ricerca nell’area territoriale di riferimento».

Perplesso Focus Studenti

Se il nuovo corso di laurea darà lustro e benefici, all’Ateneo e al territorio, le modalità con cui si è intrapresa questa strada non sono piaciute all’associazione studentesca. «Riteniamo vergognoso – ha dichiarato Emanuele Pati – che i membri del Consiglio d’ Amministrazione e del Senato Accademico abbiano appreso le decisioni del Rettore da fonti terze rispetto ai consessi ufficiali nei quali tali decisioni, così strategiche, dovrebbero essere delineate. La scelta di aprire una Scuola di Medicina, seppur certamente auspicabile, deve essere necessariamente vagliata dagli organi di governo dell’Università che devono decidere se l’Ateneo ha la capacità finanziaria di impegnarsi in tal senso».

«In momenti di forte compressione finanziaria, senza una attenta analisi critica da parte del Consiglio d’Amministrazione, nessuna scelta può essere fatta senza garanzie che tutelino il benessere economico dell’ateneo, l’efficienza della didattica, degli edifici e dei laboratori e anche il rispetto del ruolo e delle legittime aspettative di carriera di docenti e ricercatori, ormai da troppo tempo mortificate».

«Riteniamo – fa eco Giulio Agnusdei – che l’inclusività e la cooperazione siano necessarie per lo sviluppo di tali iniziative per permettere un’ elaborazione dell’offerta formativa congrua alle esigenze della popolazione studentesca che sarà la linfa di questo nuovo progetto e diamo la nostra disponibilità a lavorare al fine di favorire realmente l’istituzione di questo nuovo percorso, ma con delle condizioni specifiche che garantiscano una qualità della didattica elevatissima».

Per questo chiedono al Rettore di riferire al Consiglio d’Amministrazione, già convocato per settembre, inserendo uno specifico punto all’ordine del giorno.

