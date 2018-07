“Attrazione fatale” per il bello. Cortili Aperti a Martano, successo di visitatori

Tutto lasciava presagire che sarebbe stata un’edizione molto interessante, quella di “Cortili Aperti – Martano Accoglie” targata 2018, ma le prime due giornate si sono rivelate con sorpresa anche agli stessi organizzatori.

Alto il numero di visitatori e variegata l’offerta del programma che riserva interessanti proposte anche per questa sera, sabato 7 luglio e per la giornata di domani, domenica 8 luglio, che sarà anche l’ultima occasione per ammirare le bellezze architettoniche di questo paese, cuore della Grecìa, che ha aperto le sue corti per accogliere turisti e visitatori.

A notte fonda, passeggiando tra gli incantevoli cortili e le bellissime corti abbellite da composizioni floreali incantevoli, incontriamo il sindaco Fabio Tarantino.

Sindaco, qual è stata la risposta di pubblico in queste prime due giornate di Cortili Aperti?

Abbiamo registrato un numero di presenze superiori ai primi due giorni delle scorse edizioni. Dopo l’apertura di giovedì abbiamo ulteriormente migliorato alcuni dettagli nella giornata di venerdì. I concorsi annessi alla manifestazione rappresentano uno stimolo in più per fare bene.

Il fine settimana sarà l’occasione per venire a Martano e ammirare le corti in fiore e i bellissimi palazzi che si offrono allo sguardo dei visitatori in questo evento che si conferma “attrazione fatale” per gli amanti del bello. Cosa vuole aggiungere all’invito oltre al programma che appare interessante già di suo?

Invito a venire a Martano per scoprire la bellezza e per apprezzare la pedonalizzazione di tutto il centro storico. Da stasera e fino a domani allargheremo ulteriormente la zona esclusa al traffico e daremo la possibilità a tutti I visitatori di godere di Martano senza il pericolo delle automobili. Invito tutti a partecipare al concorso fotografico collegato a cortili aperti per immortalare tutti insieme questa edizione speciale.

In programma oggi e domani

Tanti gli artisti presenti con le loro opere nell’ambito di Cortili Aperti – Martano Accoglie. E ancora tanta buona musica tra le corti e le piazze di Martano.

Sabato 7 luglio

Alle 20.30 nell’atrio del Castello Baronale, l’esibizione del “Coro PolifonicoG.Verdi” e del Gruppo Popolare dell’Istituto Secondario Superiore Trinchese di Martano in collaborazione con l’Associazione Musicale “Grecìa Salentina” di Zollino. Direttore concertatore M° Mauro Palumbo.

Alle 22.30 in Piazza Assunta si esibirà la band “Oro Matano”.

Domenica 8 luglio

Alle 19.00 nel centro storico si svolgerà il “Mercato Agricolo a Km Zero – Il Contadino” in collaborazione con Salento Km0.

Ore 20.30 esibizione di scuola di musica “Musica Insieme” nell’atrio del Castello Baronale.

Ore 22.00 presso i Giardini di Palazzo Corina il concerto jazz “Fulvio Palese Special Trio”

