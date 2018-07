Cortili Aperti a Martano. La “città che accoglie” svela la sua bellezza

Più storia, più arte, più cultura, più giovani, più città in questa edizione di Cortili Aperti a Martano. Da giovedì 5 a domenica 8 luglio, Martano si appresta a svelarsi a turisti e cittadini, a curiosi e appassionati, attratti dalla bellezza nascosta di angoli sconosciuti.

Dalle corti dei palazzi signorili dal notevole pregio architettonico ai cortili semplici delle case a corte che disegnano la parte antica del paese; dalle chiese barocche a quella che rappresenta la novità assoluta per questo 2018: la “città sotterranea”, con i suoi elementi ipogei, tutta da scoprire.

Ad illustrare le novità dell’edizione di Cortili Aperti targata 2018, il sindaco di Martano, Fabio Tarantino, la vice-sindaco, Antonella Tremolizzo, il consigliere Andrea Aprile, Maria Assunta Russo di Farmacia Letteraria Corte Grande e Lorenzo Luceri, presidente ACAM.

“Cortili Aperti 2018 – Martano Accoglie”

Intorno a Cortili Aperti, un’attività organizzativa che ha coinvolto amministrazione comunale, scuole, volontari, artisti, la comunità imprenditoriale, rappresentata da ACAM, e i proprietari di case e palazzi.

Martano, città aperta e ospitale, ha ispirato il tema di questa edizione. In Cortili Aperti 2018 – Martano Accoglie, l’accoglienza è l’elemento da cui trae ispirazione una narrazione ideale.

Questa edizione racconterà, dunque, la naturale inclinazione di una terra, ponte ideale per i popoli del Mediterraneo, che si espande liquida mentre accoglie e custodisce storia e tradizioni che le appartengono.

Un fil rouge guiderà il percorso culturale e artistico tracciato da Cortili Aperti 2018, un percorso inteso come elemento imprescindibile per avviare un necessario circolo virtuoso, produttivo e di crescita, per Martano e per il suo territorio.

Cortili Aperti 2018 – Martano Accoglie, la manifestazione punta di diamante dell’Estate Martanese, giunta alla sua dodicesima edizione, presenta quest’anno caratteristiche e peculiarità mai avute in precedenza.

La manifestazione, programmata in concomitanza con gli Internazionali di Taekwondo per consentire anche ai tanti sportivi che giungeranno per l’occasione a Martano di godere di quest’iniziativa, è stata intesa quest’anno come un contenitore aperto a 360°.

Musica, workshop e iniziative culturali, a partire dalle ore 19.00 e fino alla mezzanotte, animeranno per quattro serate i cortili aperti dislocati lungo un percorso che dal centro si allunga fino alla periferia.

La valenza culturale delle “radici”

Protagonisti indiscussi di Cortili Aperti 2018 – Martano Accoglie, i ragazzi che saranno presenti all’interno della manifestazione nella duplice veste di “guida”, capaci di raccontare i monumenti e i palazzi più rappresentativi, e di “primi attori” del “Festival della Cultura Indipendente” organizzato da Farmacia Letteraria Corte Grande di Maria Assunta Russo.

Il “Festival della Cultura Indipendente” sarà dedicato alle “radici” intese come punto fermo ma anche alle “radici” di chi sa andare e ritornare.

Due gli appuntamenti per il “Festival della Cultura Indipendente”: giovedì 5 luglio, alle ore 21.00, sarà esposto il progetto “Aggrappati alle radici” curato dal Prof. Ippazio Antonio Luceri e dai ragazzi del Consiglio comunale ragazze e ragazzi (CCRR); venerdì 6 luglio, sempre alle ore 21.00 si parlerà delle “radici libere” di Vittorio Bodini con il Prof. Leo Luceri e Maria Assunta Russo.

I concorsi di Cortili Aperti 2018

Novità per quest’anno saranno i due concorsi di Cortili Aperti 2018 – Martano Accoglie che hanno visto il coinvolgimento e la partecipazione attiva anche di ACAM, l’Associazione, Commercianti, Artigiani e Operatori Economici di Martano, rappresentata da Lorenzo Luceri.

“Corte in Fiore”, concorso di addobbo floreale, premierà l’addobbo più interessante realizzato per il cortile adottato da fioristi professionisti mentre “Obiettivo aperto” è il concorso fotografico aperto a fotografi amatoriali che premierà l’immagine pubblicata sulla pagina Facebook di Cortili Aperti 2018 che avrà totalizzato il maggior numero di like.

Un’iniziativa nuova e interessante legata a è l’osservazione astronomica abbinata alla lettura di versi e poesie dedicate ai corpi celesti. L’iniziativa, promossa da Ottica Luceri, si terrà in piazzetta Candelora.

Una nuova edizione completamente rivista, a partire dal logo, nato da un’idea progettuale di Gianfranco Protopapa con la progettazione grafica di Valerio Trovè. Un arco, come porta d’accesso di corti e cortili, dal quale prendono il volo le rondini, simbolo di una meraviglia libera e leggera che inebrierà anche i visitatori di Cortili Aperti.

“Un’attenzione speciale per Martano, centro della Grecìa Salentina, che si offre con questa manifestazione, a cittadini e turisti, nella sua veste più bella” ha spiegato durante la conferenza stampa, il consigliere alle Politiche Giovanili e alla Cultura del Comune di Martano, Andrea Aprile.

Ultima modifica: 4 luglio 2018 18:51