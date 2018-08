Traffico sulla litoranea Porto Cesareo–Torre Lapillo, l’Union 3 chiede l’intervento urgente della Provincia

Caos traffico estivo, l’Union 3 chiede alla Provincia la realizzazione di bretelle stradali di collegamento tra la Nardò-Avetrana e la litoranea.

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni (Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni, Porto Cesareo e Veglie), all’unanimità dei presenti nei giorni scorsi ha approvato una mozione presentata da Cosimo Vetrano, rappresentante di Veglie. Quest’ultimo ha posto all’attenzione dell’Assemblea il problema che ogni estate determina gravi disagi ai numerosi bagnati e turisti che scelgono le spiagge di Porto Cesareo per le proprie vacanze.

Vetrano nella mozione richiama, peraltro, la nota di luglio 2017 di Pietro Calcagnile, ex presidente del Consiglio di Veglie, con la quale veniva richiesto all’Union 3 “di farsi portavoce presso l’Ente provinciale” per la realizzazione di opere di decongestionamento del traffico sulla provinciale 340 (litoranea). Calgagnile nel 2016 ha segnalato il problema anche al prefetto, al presidente della Regione Puglia, al presidente della Provincia e ai sindaci di Porto Cesareo e Veglie.

La mozione approvata dall’Union 3 prevede la “trasmissione presso l’Ente provinciale di un documento in cui si sottolinea l’importanza per l’intero territorio, sia da un punto di vista della sicurezza dei cittadini che per motivi di immagine verso i turisti, della realizzazione di opere stradali (bretelle) che possano fluidificare il massivo traffico veicolare”.

E proprio ieri, intanto, un’altra giornata particolarmente nera per le famiglie all’uscita dei lidi. Da pomeriggio e fino a tarda sera, numerose auto sono rimaste intrappolate per ore nel traffico, anche a causa di un incidente sulla Nardò-Avetrana. Un tir rovesciato sulla carreggiata, infatti, ha determinato la deviazione, soprattutto sulla litoranea, di ulteriori veicoli in transito.

Rosario Faggiano

