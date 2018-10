Da Villa Mellone a palazzo dei Celestini, cambio sede per la Rai. Contratto di 6 anni

E’ stato ufficializzato il trasferimento da Villa Mellone al 3’ piano di Palazzo dei Celestini della sede provinciale della RAI.

Il percorso istituzionale che l’Amministrazione Gabellone e la televisione di Stato hanno portato avanti per anni giunge a conclusione, culminando in un risultato che, per dirla con le parole del Presidente Antonio Gabelone, “offrirà prestigio e visibilità a tutto il Salento“.

La RAI ha sottoscritto con la Provincia di Lecce un contratto a titolo oneroso, rinnovabile, per l’utilizzo di tre vani più degli spazi comuni.

Partiranno, quindi, da via Umberto I tutte le dirette televisive, gli speciali, le trasmissioni divulgative e i collegamenti con la sede di Lecce della televisione di Stato.

“Una collaborazione importante – prosegue Gabellone – che servirà a valorizzare il nostro territorio, i nostri beni artistici, il capoluogo e il Salento tutto e porterà nelle case degli italiani, ogni giorno, la nostra provincia”.

Ultima modifica: 3 ottobre 2018 17:41