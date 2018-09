Dal Caffè Foscarini di Lecce cappuccini e cornetti per i più bisognosi. Un’altra storia che scalda il cuore

Ci sono persone per cui la generosità è uno stile di vita, un modo d’essere offrendo la mano a chi ha talmente bisogno da non avere di che mangiare.

Soltanto la scorsa settimana vi abbiamo raccontato della bella iniziativa di una pizzeria leccese che sfornava pizze romane per darle ai poveri.

Oggi, invece, raccontiamo un’altra storia di amore verso il prossimo, una finestra di luce in un mondo spesso oscurato dall’odio.

C’è il titolare di un noto bar di Lecce, il Caffè Foscarini – che si apre all’angolo tra via Nazario Sauro e via Foscarini – che con sua moglie offre la prima colazione a chi non può permettersela. Ma non solo.

Il presidente dell’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri, Tommaso Prima, tesse l’elogio di Antonio Greco, titolare della caffetteria, definendolo “il gigante buono”, a causa della sua mole.

“Da sempre Antonio e sua moglie aiutano tantissime persone bisognose della nostra associazione – scrive Tommaso Prima sul suo profilo facebook – dando loro gratuitamente rustici, pizze e tanto altro. Spesso la mattina offre anche cappuccini e cornetti”.

Una di quelle storie, insomma, che ci piace raccontare sperando che l’amore e la generosità siano contagiosi.

Ultima modifica: 20 settembre 2018 11:31