Castello Carlo V e Mura Urbiche, visite guidate fino a settembre. Ecco le date

Aveva fatto non poco discutere la scelta dell’amministrazione guidata da Carlo Salvemini, di tenere chiusi, durante il periodo di Pasqua, i “due gioielli” da poco riportati al loro antico splendore. «Le Mura Urbiche e il Convento degli Agostiniani non sono beni monumentali recuperati e abbandonati, ma progetti ancora non conclusi inaugurati anzitempo a mero scopo elettorale» aveva precisato il vicesindaco Alessandro Delli Noci nella nota in cui chiedeva ai tanti cittadini e turisti, un ‘piccolo sacrificio’ necessario per poterli godere a pieno nel futuro.

Dal 28 luglio al 6 settembre, il tratto nord occidentale dell’antico tesoro che si incontra entrando in città (da nord) e il Castello Carlo V apriranno le porte a tutti i “curiosi” che vorranno conoscere la loro storia, attraverso delle visite guidate.

Ben 18 gli appuntamenti pensati per piccoli gruppi (massimo 25 persone). Per partecipare alle visite guidate è necessario prenotare al numero 0832/246517 e scegliere uno dei due turni: alle ore 18.00 e ore 20.00.

Valorizzare un patrimonio inestimabile

«Valorizzare e promuovere il nostro inestimabile patrimonio artistico e culturale – ha dichiarato l’assessore al Turismo Paolo Foresio – significa, da una parte, permettere ai cittadini di conoscere la propria storia e, dall’altra, consentire ai turisti in visita nella nostra città di apprezzare le nostre ricchezze culturali, garantendo in questo modo un programma di fruizione più ricco possibile. Questo servizio di visite guidate del Castello Carlo V che, ricordiamolo, è la più importante fortificazione in Puglia, e della parte nord occidentale delle Mura Urbiche si aggiunge al programma di apertura e visita delle nostre Chiese barocche, concordato con la Curia di Lecce e va, ancora una volta, nella direzione della fruizione dei beni culturali di cui Lecce è ricca».

Già perché anche la Cattedrale, la basilica di Santa Croce, la chiesa di San Matteo e quella di Sant’Irene resteranno aperte per tutta l’estate, no-stop, per la gioia dei tantissimi vacanzieri e fedeli che, in passato, si erano lamentati di averle ammirate soltanto dall’esterno.

Il calendario delle visite (partenza dal Castello)

Sabato, 28 Luglio

Martedì, 31 Luglio

Giovedì, 2 Agosto

Domenica, 5 Agosto

Martedì, 7 Agosto

Giovedì, 9 Agosto

Sabato, 11 Agosto

Martedì, 14 Agosto

Giovedì, 16 Agosto

Domenica, 19 Agosto

Martedì, 21 Agosto

Giovedì, 23 Agosto

Sabato, 25 Agosto

Martedì, 28 Agosto

Giovedì, 30 Agosto

Domenica, 2 Settembre

Martedì, 4 Settembre

Giovedì, 6 Settembre

Questo servizio di visite guidate gratuite, finanziato a valere sul POR Puglia FESR FSE 2014-2020, Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, si aggiunge a due altre iniziative finanziate dallo stesso bando e realizzate nei pressi dell’info point turistico del Castello: un ciclo di performance teatrali “Trip, Viaggio nel Salento tra santi e fanti”, a cura dell’associazione culturale Factory Compagnia Transadriatica e un ciclo di visite teatralizzate “Lecce Medioevale” all’interno del Castello, a cura dell’associazione Improvvisart.

Ultima modifica: 26 luglio 2018 15:47