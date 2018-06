Differenziata, controlli a tappeto e sanzioni per gli esercenti ‘sbadati’

“Con l’avvio della stagione estiva la città è chiamata a sopportare uno sforzo aggiuntivo in termini di produzione e smaltimento di rifiuti, in particolare da parte di utenze non domestiche, dovuto al maggiore afflusso di turisti e alla maggiore attività di negozi, bar, pub, pizzerie, ristoranti, alberghi”, così l’assessore all’Ambiente Carlo Mignone che invita tutti gli esercenti a fare uno sforzo in più “per tenere pulite le strade e le vie, in particolare nel centro storico, che devono essere decorose sia di notte che di giorno”.

Da palazzo Carafa avvisano che sono in corso le attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti per le utenze non domestiche. Saranno sotto la lente tutti i comportamenti scorretti che minano all’immagine e al decoro della città, in particolare l’esposizione dei contenitori e/o dei rifiuti fuori della fascia oraria.

Commercianti, attenti alle sanzioni!

Scatteranno le sanzioni, per esempio, per coloro che esporranno i cartoni la domenica e nelle ore notturne e mattutine, piuttosto che nelle ore pomeridiane infrasettimanali, o per coloro che non utilizzano le attrezzature preposte alla raccolta.

“Come amministrazione non abbiamo alcun interesse a sanzionare, auspichiamo invece che collaborando tutti per una città più pulita potremo ridurre al minimo sia le sanzioni che le brutte “cartoline” a danno dell’immagine della città” ha concluso l’assessore Mignone

Ultima modifica: 14 giugno 2018 11:45