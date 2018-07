Dipendenti assenteisti, sbigottita la Lupiae Servizi: “ci sono tanti lavoratori onesti e ligi al dovere”

Si allontanavano dal lavoro per andare a fare la spesa al mercato rionale, per fare un giro nei negozi o una capatina nei circoli privati per giocare alle slot machine, ma per nove «furbetti del cartellino» è scattata la denuncia per truffa continuata ed aggravata e false attestazioni di presenza in servizio.

A finire nei guai, fatta la quadra, sono cinque dipendenti del Comune e quattro della Lupiae Servizi, la società in house di Palazzo Carafa che si dice “sbigottita e addolorata” per quanto accaduto.

«Come già espressamente palesato alle autorità inquirenti, questa Società, negli ultimi anni, ha intensificato i controlli in materia di gestione delle risorse umane (tanto da essere inflessibili nei confronti dei lavoratori, rispetto a casi di insubordinazione o altri comportamenti che possano avere ricadute negative sulle prestazioni lavorative)» si legge in una nota a firma della Presidente, Tatiana Turi in cui si sottolinea la disponibilità dell’Azienda a collaborare nelle indagini fermo restando “il rispetto del lavoro che la Magistratura e la Guardia di Finanza hanno finora svolto e continueranno a svolgere”.

«È ferma intenzione di questa dirigenza – continua – adottare tutti i provvedimenti previsti dalla legge a tutela del buon nome e dell’operato dell’Azienda».

«Corre l’obbligo, altresì, di ribadire che i fatti accaduti non devono in alcun modo creare nocumento all’attività quotidiana svolta dai tantissimi lavoratori onesti e ligi al dovere, la cui azione professionale è costantemente segnata da un forte senso di responsabilità ed attaccamento all’azienda».

Ultima modifica: 12 luglio 2018 17:12