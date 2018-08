“Hanno cambiato la viabilità senza asfaltare la strada, noi sommersi dalla polvere”. In Via Ustica a Spiaggiabella alzano la voce

“Non basta montare due pali che cambino il senso di marcia per risolvere il problema della viabilità, poiché bisogna anche interessarsi dei cittadini che abitano in quelle strade e che non possono essere vittime di disservizi dovuti a mutamenti non organizzati del traffico”.

Giunge in redazione molto forte la lamentela di un gruppo di residenti in Via Ustica a Spiaggiabella, una delle marine di Lecce che in questo periodo registra, ovviamente, il sold out di presenze.

Nel frattempo, da qualche giorno, è accaduto che l’Amministrazione comunale ha preso la decisione di rendere a senso unico Via Itaca, in buona sostanza la strada più trafficata della marina, rendendo la parallela, proprio Via Ustica, unica via di uscita in senso contrario di marcia.

Quale è il problema a questo punto? I residenti lamentano il fatto che il tratto che unisce Via Itaca a Via Ustica non sia asfaltato, quindi, cosa accade?

“Noi abitanti siamo letteralmente sommersi dalla terra e dalla polvere che le autovetture sollevano e portano via con sé a ogni passaggio.

Ovviamente, al momento dell’arrivo al mattino e del rientro nel tardo pomeriggio, siamo quasi oscurati da una nube bianca. Possibile che nessuno abbia pensato a questo dettaglio? Non abbiamo anche noi diritto a trascorrere serenamente le nostre ferie?”.

In buona sostanza i cittadini che scrivono avrebbero gradito prima il rifacimento del manto e poi la modifica del senso di marcia.

Per adesso devono accontentarsi di sperare in qualche pioggia che bagni la strada ed eviti il sollevarsi delle polveri, senza dimenticare, però, che anche da quel punto di vista Spiaggiabella non brilla certo per lo scolo delle acque ad ogni minima pioggia…

Ultima modifica: 17 agosto 2018 11:52