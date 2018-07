Domenica afosa, attenti ai colpi di calore. Picchi intorno ai 40 gradi, poi lunedì un break con la pioggia

I metereologi lo avevano previsto. Sarà oggi la giornata più calda della settimana con punte di 40 gradi. I venti non provengono più da Settentrione, bensì da meridione, provocando così l’aria afosa.

Occorre fare particolare attenzione per anziani e bambini, soggetti particolarmente esposti e sensibili alle alte temperature.

I servizi comunali di assistenza per le persone anziane

Per l’occasione occorre ricordare che, per chi rimane in città, anche quest’anno il Comune di Lecce, in linea con gli indirizzi del Ministero della Salute, sta programmando il Piano Emergenza Caldo, utile a fronteggiare i disagi e le problematiche causati dall’innalzamento delle temperature.

Beneficiari del Piano le persone anziane in precarie condizioni di salute, residenti nella città di Lecce. Il servizio prevede la consegna settimanale a domicilio – limitatamente al periodo estivo – di acqua, frutta e verdura. Possono accedere al servizio gli anziani residenti in città con un ISEE pari o inferiore a 7.500 euro e in precarie condizioni di salute debitamente certificate.

Il servizio può essere richiesto da anziani, soli o in coppia, che abbiano superato i 65 anni di età e che non siano autonomi.

Per accedere al servizio occorre presentare istanza su carta semplice, utilizzando il modulo disponibile al link http://www.comune.lecce.it/news/dettaglio/2018/07/18/piano-emergenza-caldo-interventi-a-sostegno-degli-anziani oppure presso il Servizio di Segretariato Sociale in Via San Massimiliano Kolbe angolo Via Pistoia a Lecce, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

E sempre nell’ottica del sostegno alle persone anziane, il Comune di Lecce organizza i soggiorni climatici termali con l’obiettivo di prevenire e superare eventuali rischi di isolamento. I soggiorni si svolgeranno nel mese di settembre con trattamento di pensione completa nelle seguenti località: Montecatini Terme, Cattolica, Rimini, Riolo Terme.

Possono partecipare ai soggiorni climatici-termali i cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Lecce. Gli interessati potranno ritirare e far pervenire la domanda di partecipazione presso il settore Politiche Sociali sito in Lecce Via San Massimiliano Kolbe, da lunedì 23 a martedì 31 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 13. È anche possibile scaricare la domanda dal sito del Comune di Lecce al link http://www.comune.lecce.it/news/dettaglio/2018/07/20/soggiorni-climatici-termali-per-anziani.

Brevi rovesci nella giornata di lunedì

Nella giornata di lunedì si assisterà a un break dell’estate. Dopo il Centro Nord anche al Centro Sud si verificheranno rovesci e temporali. A seguire, correnti più fresche settentrionali porteranno un calo termico, anche di 6/8°C al Meridione.

Per gli amanti della tintarella, no problem: il brutto tempo farà un breve passaggio e già entro metà settimana l’alta pressione tornerà ad impossessi dello Stivale da Ovest con sole prevalente e clima non eccessivamente caldo.

