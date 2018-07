Eclissi lunare, il 27 luglio tutti con il naso all’insù: sarà la più lunga del secolo

La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 27 luglio, quando il cielo regalerà uno spettacolo unico che meriterà di essere osservato e immortalato in uno scatto da postare sui social. Cosa accadrà? Potremo assistere all’eclissi totale di luna più lunga del secolo.

Meglio organizzarsi, Tempo permettendo: andare in spiaggia o al mare, lontano dalle luci della città o anche su tetti e balconi perché sarà possibile osservare il fenomeno ad occhio nudo, senza particolari filtri. Basterà volgere lo sguardo verso sud-est e godersi tutte le fasi, se possibile.

Lo spettacolo comincerà poco prima delle 19.30 quando la Luna entrerà nella sua fase di penombra. Per i ritardatari “cronici” il secondo atto è previsto alle 21.30 con l’eclissi vera e propria, quando la Luna apparirà di un colore rosso scuro. Il momento clou, invece, è previsto alle 22.21.

L’eclissi lunare non è un fenomeno raro, ma come detto sarà la più lunga del secolo: durerà 1 ora e 43 minuti. Un tempo lunghissimo: 103 minuti di spettacolo emozionante e unico, grazie anche alla presenza di Marte, il pianeta rosso, visibile a occhio nudo. Nella fase centrale dell’eclissi si troverà in basso, a destra della Luna, per la precisione

Perché dura di più?

La Luna gira intorno alla Terra in un’orbita non circolare, ma ellittica. Per questo motivo la distanza Terra-Luna varia tra i 363.104 chilometri e i 405.696: il primo punto è chiamato perigeo – più vicino alla Terra, in greco antico – l’altro apogeo. Il 27 luglio prossimo sarà proprio all’apogeo, nel punto più lontano e, quindi, per le leggi scoperte dal grande astronomo Giovanni Keplero nel 1600, la Luna deve percorrere la sua orbita un po’ più lentamente nel cielo: ecco perché impiegherà 40 minuti in più, stabilendo il record del secolo.

Le fasi

L’eclissi lunare si verifica quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna e la mette in ombra. A differenza di quella solare, può essere vista tranquillamente a occhio nudo: il bagliore ha una luminosità molto meno intensa di quella del sole. Ricapitolando le varie fasi:

ore 19:14: inizia l’eclissi di penombra

ore 20.24: inizia l’eclissi parziale

ore 21:30: inizia l’eclissi totale, la luna diventa rossa

ore 22:21: momento di massima eclissi

ore 23:13: fine dell’eclissi totale

ore 00:19: fine dell’eclissi parziale

ore 01:28: fine dell’eclissi di penombra

Ultima modifica: 10 luglio 2018 18:44