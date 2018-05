Educazione alla cittadinanza attiva, alla Libreria Adriatica tavola rotonda sul tema “Eutanasia di Stato”

Continua il percorso itinerante dedicato all’educazione verso una cittadinanza attiva, organizzato dall’Università del Salento, corso di Laurea in Filosofia. Questa volta, il focus è su un tema tanto delicato quanto attuale, l’eutanasia.

Domani, 3 Maggio alle ore 18.30, presso la libreria Adriatica, Piazza Arco di Trionfo 7/7°, Porta Napoli, sala letteraria “Mino Carbone”, una tavola rotonda con l’autrice del libro “Charlie Gard – Eutanasia di Stato, ed. L’Occidente”, Assuntina Morresi dell’Università di Perugia, Comitato Nazionale di Bioetica. Con lei interverranno Laura Tundo, Università del Salento e Pasquale Giustiniani, facoltà di Teologia meridionale, “San Tommaso”, Napoli.

Dopo appena nove mesi dalla morte del piccolo Charlie, è la tragedia di Alfie Evans a riaccendere il dibattito, proprio nel momento in cui la famiglia Gard lanciava la campagna per una “Charlie’s Law”, per dare ai genitori maggiori diritti su ciò che accade ai loro bambini malati. Un tema troppo importante, che richiede una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della cittadinanza.

Nell’incontro di domani si parlerà di fatti, documenti e dettagli di una vicenda drammatica che segna, simbolicamente, la fine dell’umanesimo occidentale: Charlie Gard, il bambino che ha scosso il mondo, dal Papa fino a Trump, moriva alla vigilia del suo primo compleanno. Simile sorte è stata quella di Alfie, scomparso lo scorso 30 Aprile.

Per mesi e mesi i genitori dei bambini si erano battuti per poter accedere a cure sperimentali, in altre nazioni, ed evitare che fossero staccate la macchine, come richiesto dai medici degli ospedali inglesi. Ne era scaturita una battaglia legale, in entrambi i casi, in diverse aule di tribunale, ma con scarsi risultati.

Questo è solo il terzo atto di un ciclo di seminari che affronta tematiche delicate per le quali è necessario il confronto, il dibattito. Serve ascoltare, riflettere ad agire, perché questo è lo scopo del percorso itinerante: agire all’interno di una società civile.

I seminari si alterneranno in diversi luoghi della città, fino alla fine di maggio e saranno coordinati dal Professore Franco A. Meschini, docente di Storia della Scienza in Età Moderna, Corso di laurea in Filosofia (Università del Salento).

di Serena Pacella Coluccia

Ultima modifica: 2 maggio 2018 18:43