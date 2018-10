A Scorrano si respira già aria di Natale, in città si lavora ad una sorpresa con artisti internazionali

Ai più può sembrare “eccessivo” parlare del Natale adesso, quando ottobre è appena cominciato, ma non si respira aria di festa solo perché lo dice il calendario. Se non ci fosse impegno, lavoro e “fatica” non si potrebbe vivere la magia che solo e soltanto quel periodo dell’anno sa regalare a grandi e piccini.

Gli alberi non si addobbano da soli, le luci non si accendono se non c’è qualcuno che le monta, gli eventi non si realizzano senza pianificazione e il presepe non si costruisce in un minuto. Per questo, l’associazione «Promuovi Scorrano» è già a lavoro per un preparare una “sorpresa” ai salentini, ma anche ai tanti turisti che scelgono di trascorrere le vacanze d’inverno nel tacco dello Stivale.

Il progetto in cantiere è ancora top secret. Le uniche informazioni che siamo riusciti a strappare agli organizzatori sono le nazionalità degli artisti chiamati ad allestire la rappresentazione della natività.

Italia, Germania, Belgio e Olanda si ritroveranno nella città cittadina di Santa Domenica per dare vita ad uno spettacolo che sarà monumentale e affascinante.

Ci lasciano con un altro indizio: non sarà un presepe vivente, ma qualcosa che nel Salento e anche in Puglia non si è mai visto. Si tratterà di un unicum nel suo genere. Inutile chiedere di più perché gli organizzatori vogliono mantenere il segreto. Una strategia per sorprendere ancora di più e lasciare tutti a bocca aperta.

Non resta che attendere il momento in cui l’Associazione svelerà i dettagli di quella che sarà, senza ombra di dubbio, un’attrattiva dai mille colori del giallo.

Ultima modifica: 6 ottobre 2018 18:49