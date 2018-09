Ex giudice di pace di Maglie, è caos. I fascicoli assegnati a Lecce sono ancora nella vecchia cancelleria

La chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Maglie era soltanto una questione di tempo. Con Decreto del Ministro della Giustizia dal 13 giugno scorso si è disposto “che le udienze già fissate e quelle da fissare per gli affari già di competenza dell’ufficio del Giudice di Pace di Maglie siano celebrate non prima del 1 settembre secondo i calendari che saranno adottati dai giudici di pace assegnatari”.

Ora regna soltanto il caos. “Una situazione paradossale ed inaccettabile”, tuona l’avv. Salvatore Donadei, presidente della Camera civile salentina.

“Disposta la riassegnazione dei circa 3100 procedimenti civili pendenti con provvedimento del Presidente Delegato del Tribunale di Lecce dott.ssa Portaluri il 4 luglio, ad oggi i fascicoli relativi agli stessi giacciono ancora nella ormai ex cancelleria dell’ormai ex ufficio magliese, quando, evidentemente, avrebbero già dovuto essere trasferiti nella loro ‘nuova’ casa del capoluogo” spiega l’avv. Donadei.

Da una parte vi sono le cause riassegnate ai 13 giudici di pace di Lecce, compresa l’avv. Goffredo proveniente da Maglie e ad eccezione dell’avv. De Simone che a novembre cesserà il suo incarico – con gli avvocati che si recano presso le relative cancellerie e chiedono contezza agli stessi giudici – dall’altra, con l’ovvia impossibilità di trattare le cause vista l’assenza di tutti i relativi fascicoli.

“Un pessimo servizio per i cittadini, che assume i contorni della beffa laddove si pensi che, meritoriamente nelle intenzioni, il criterio adottato nella (ri)assegnazione era quello di ‘riequilibrare i rispettivi carichi di lavoro in ragione del buon funzionamento dell’ufficio che deve garantire una valida e quanto più celere possibile amministrazione della giustizia’” afferma il presidente Donadei.

In queste ultime ore Camera Civile Salentina, sollecitata da Colleghi ed operatori, ha provveduto ad investire della rapida soluzione del problema sia il Presidente della Corte d’Appello sia il Presidente del Tribunale, e per conoscenza, lo stesso Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.

“Si tratta, semplicemente e diremmo anche incredibilmente, di far pervenire i fascicoli delle cause già riassegnate, da Maglie a Lecce, non certo un’impresa di straordinario dispendio di danaro ed energie” conclude l’avv.Donadei.

