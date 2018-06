Giurisprudenza a Lecce offre tre strade: gli aspiranti avvocati potranno scegliere tra Classico, Europeo e Ambiente

Scegliere in base alla propria vocazione, ma anche tenendo conto delle opportunità offerte dal mondo del lavoro che, dati alla mano, conferma che il pezzo di carta tanto ambito e sudato può ancora aprire molte porte, anche quelle chiuse dalla crisi.

Giurisprudenza, che non ha mai perso il suo fascino, è sicuramente il corso di laurea più gettonato, soprattutto per chi custodisce nel cassetto il sogno di una carriera nell’avvocatura e nella magistratura, ma da quest’anno gli studenti che frequentano l’Università del Salento, apprezzata fuori dai confini locali per la sua interdisciplinarietà, avranno davanti tre strade, tra cui scegliere.

L’anno accademico 2018-2019, infatti, segna una tappa fondamentale per l’Ateneo salentino: saranno attivati, per gli studenti immatricolati due anni fa, gli indirizzi nei quali si suddivide la la nuova offerta didattica che cambierà l’organizzazione e il volto della facoltà, situata nel campus Ecotekne.

Una nuova sfida che sarà presentata, mercoledì 27 giugno 2018, alle 12.30 in un evento dal titolo «Incontro informativo sui tre percorsi curriculari», in programma presso l’aula R26 del Dipartimento di Scienze giuridiche.

Dopo un biennio comune e caratterizzato da una formazione omogenea, gli studenti potranno scegliere, con l’iscrizione al terzo anno, fra i percorsi Classico (che specializza soprattutto nei saperi propri delle professioni legali), Ambiente e Territorio (particolarmente adatto a chi voglia proporsi, negli studi legali, nel settore pubblico o nelle imprese, quale Giurista esperto nei temi ambientali e dell’agroalimentare), Europeo e Internazionale (fortemente votato all’internazionalizzazione della formazione, con diversi corsi impartiti in lingua inglese).

Avvocati per vocazione, insomma ma con un ventaglio di possibilità professionali più ampio per il neo laureato che potrà farsi strada nel mondo della lavoro grazie alla “specializzazione” acquisita.

Queste e ulteriori novità introdotte di recente (di spicco i laboratori mirati all’inserimento professionale) attribuiscono al Corso di Giurisprudenza dell’Università del Salento caratteristiche innovative nel panorama delle Facoltà giuridiche nazionali.

L’appuntamento, quindi, è per mercoledì con l’incontro a cui prenderanno parte la Presidente del Corso di Laurea, Prof. Francesca Lamberti, con i Professori Stefano Polidori, Massimo Monteduro e Saverio Di Benedetto. Questi ultimi, ciascuno referente di uno dei tre percorsi, chiariranno in dettaglio agli studenti i contenuti culturali e le prospettive professionali legate ai tre percorsi, onde favorire una scelta informata e consapevole da parte dei discenti che, a partire da settembre, si accingono a iscriversi al terzo anno.

