Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento. C’è tempo fino a settembre per la domanda di iscrizione al test d’ingresso

A dispetto dei numeri e delle statistiche, spesso inclementi, la carriera forense non ha perso il suo vecchio appeal e sono ancora tanti, tantissimi gli studenti che, conclusa la maturità, decidono di iscriversi a Giurisprudenza.

Per chi ha le idee chiare su “cosa fare da grande” e sul percorso accademico che intende intraprendere la data da segnare in rosso sul calendario è quella del 7 settembre , ultimo giorno utile per presentare la domanda di iscrizione online al test che consente di accedere alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.

Tutti gli aspiranti avvocato potranno consultare il bando, pubblicato sul sito ufficiale (clicca qui), che contiene tutte le informazioni necessarie per affrontare la prova, in programma il 12 settembre, a partire dalle 10.00.

Il corso di Laurea

Non solo futuri togati. Per offrire più chances ai laureati, in linea con le richieste del mercato del lavoro, il Corso di Laurea quinquennale prevede accanto al percorso «classico» per chi desidera intraprendere la strada forense anche l’indirizzo formativo «Ambiente e territorio», per chi voglia lavorare nei settori del turismo, patrimonio agroalimentare e dei beni culturali, e il percorso «Europeo e internazionale» per chi aspiri a un’attività presso imprese o istituzioni estere.

Il corso prevede numerosi insegnamenti in lingua inglese, laboratori interattivi e tirocini formativi, con un forte collegamento con le istituzioni del territorio.

A partire da quest’anno, inoltre, grazie alla collaborazione delle associazioni studentesche e dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, è possibile anticipare il tirocinio per la pratica forense già un semestre prima della laurea.

Fortissima è la vocazione del Corso di Laurea all’internazionalizzazione, con la possibilità per gli studenti di svolgere periodi di studio Erasmus all’estero presso oltre 30 sedi europee partner.

I percorsi post-lauream

Tante anche le possibilità offerte dai percorsi post-lauream: la Scuola per le Professioni Legali, il Dottorato di Ricerca in “Beni pubblici, privati e comuni” e i Master attivi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. Molti dei laureati in Giurisprudenza presso l’ateneo salentino sono risultati vincitori dei concorsi in Magistratura o di altri importanti concorsi pubblici, in numero sempre crescente negli ultimi anni. Il corpo docente è giovane e disponibile, e il futuro giurista trova presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza un clima accogliente e ideale per studiare in modo ottimale.

Governance dei fenomeni migratori

Quest’anno, inoltre, l’offerta formativa proposta dal Dipartimento di Giurisprudenza, diretto dalla Professoressa Francesca, è arricchita dal nuovo Corso di Laurea Magistrale in Governance euromediterranea delle politiche migratorie (classe di laurea LM 90 Studi Europei).

Il corso affronta, da una prospettiva multidisciplinare, il tema della governance dei fenomeni migratori e sviluppa un percorso didattico altamente qualificato con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di cogliere e gestire la loro complessità.

Il termine per presentazione della domanda di iscrizione, in questo caso, scade il 3 settembre.

Le prove di ammissione, invece, si svolgeranno il 10 settembre presso il Dipartimento di Scienze giuridiche. Il bando può essere consultato sempre sul sito www.giurisprudenza.unisalento.it, a cui si rinvia anche per ogni altra informazione utile.

Ultima modifica: 21 luglio 2018 12:31