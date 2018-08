Food&Wine Tourism: 10mila euro ai progetti più innovativi

Chi cerca il trampolino di lancio verso una nuova avventura non perda un secondo! C’è tempo fino alle ore 12.00 di lunedì, 10 Settembre per partecipare a Factorympresa Turismo, il programma di sviluppo di progetti imprenditoriali che offre tutoraggio e risorse economiche agli aspiranti imprenditori.

«Food&Wine Tourism» è il tema della sfida che punta ad implementare, come è facile intuire, nuovi progetti di business enogastronomico per rendere l’offerta italiana più competitiva sui mercati internazionali.

Di cosa si tratta?

FactorYmpresa Turismo è un programma d’incubazione ed investimento ideato dalla Direzione Generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione del Piano Strategico di sviluppo del Turismo 2017-2022. Con il supporto di Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA) saranno selezionate, premiate ed incubate le migliori proposte di impresa innovativa.

Gli aspiranti imprenditori partecipano ad una “sfida” che chiede loro di pensare al settore enogastronomico in modo nuovo.

La Call

La gara ha inizio con una call aperta agli innovatori che, rigorosamente online, possono dare forma ad una prima presentazione della loro idea di impresa. Questa fase preliminare permette ai progetti migliori di essere selezionati e di accedere alla seconda fase, l’accelerathon.

L’Accelerathon

L’Accelerathon è riservata ai 20 progetti con maggiori potenzialità e consiste in una full immersion di 36 ore in cui gli aspiranti imprenditori, sotto la guida di un mentore, verificano i punti di forza e di debolezza del proprio business plan per poi sottoporlo ad una giuria di esperti.

Sarà proprio la giuria ad individuare le 10 startup che si vedranno riconosciuto il premio finale di 10.000 euro.

Per saperne di più visitate il sito ufficiale di Factorympresa.

di Armenia Cotardo

Ultima modifica: 26 agosto 2018 15:56