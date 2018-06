Non hanno di che vivere e non possono nemmeno lavorare, l’appello di una famiglia leccese

Una famiglia in serie difficoltà che non riesce a vivere un’esistenza dignitosa.

Parliamo della signora Anna Bisconti e della figlia Rita, sposata con un uomo di origini indiane ma italiano ormai a tutti gli effetti.

La famiglia vive in uno dei vicoli del centro storico, nei pressi di piazza Sant’Oronzo, in un’abitazione in affitto composta da due stanze. Un affitto da 350 euro al mese a cui spesso non riescono a far fronte.

Con papà e mamma Rita, tre figli piccoli: uno di 5 mesi, gli altri di 6 e 8 anni.

Di cosa vivono? Del lavoro di ambulante con regolare licenza. Una piccola bancarella mobile su cui si vendono accessori per telefonia.

Si vive alla giornata, quindi, sperando negli acquisti dei vacanzieri, soprattutto in questo periodo.

A complicare la situazione, la recente ordinanza del sindaco Salvemini che fa espresso divieto agli ambulanti di vendere merce su bancarelle mobili. E così, non appena si mette in mostra la merce – ottenuta “in conto vendita” e quindi da pagare – i vigili si presentano nell’immediato per intimare l’allontanamento, pena il sequestro degli articoli.

La difficoltà che si aggiunge alla già precaria situazione è che la famiglia non ha possibilità di muoversi in altro territorio per poter vendere, poichè non munita di alcun veicolo.

A rispondere all’appello lanciato all’Amministrazione comunale è stato il vicepresidente del Consiglio, Marco Nuzzaci, che, in autonomia, si è offerto di aiutare la famiglia in difficoltà, pagando perlomeno la bolletta della luce che, tra le altre cose, rischiava di essere tagliata.

Per chi volesse sostenere la famiglia Bisconti può contattare la pagina Facebook dell’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri.

Ultima modifica: 19 giugno 2018 13:14