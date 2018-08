I poveri da Mons. Seccia in occasione dell’apertura della Festa patronale. ‘Ci aiuti!’

In apertura delle festività patronali, le famiglie povere questa mattina si sono presentate in Episcopio.

Dopo il saluto del sindaco Carlo Salvemini a Sua Eccellenza l’arcivescovo mons. Michele Seccia, è stata la volta dei cittadini in stato di difficoltà. Con loro anche tanti bambini.

La povertà attanaglia tanti nuclei famigliari in città e le situazioni di disagio cercano soluzione da tempo.

Così, oggi un gruppo di famiglie disagiate hanno bussato alla porta dell’arcivescovo di Lecce, Mons. Seccia, da sempre attento alle richieste di aiuto.

Le famiglie non hanno di che vivere, non sanno come fare a pagare le bollette o a dar da mangiare ai propri figli. Per non parlare dell’emergenza abitativa che evidenzia la profonda ingiustizia per cui il sacrosanto diritto alla casa pare non sia per tutti.

Mons. Seccia ha ascoltato le richieste dei cittadini e alla fine ha offerto il proprio aiuto consegnando 13 buoni pasto da 50 euro alle famiglie, oltre a contributi economici per gli altri presenti.

Le famiglie oltre a chiedere attenzione per il problema casa, hanno presentato all’Arcivescovo le problematiche inerenti pensioni di invalidità irrisorie e per cui Mons. Seccia intende farsi portavoce alle Istituzioni.

Ultima modifica: 24 agosto 2018 13:23