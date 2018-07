Game-show di Boing, c’è anche il salentino Nicholas tra i bambini selezionati

Il suo nome è Nicholas Benegiamo, ha solo 11 anni ma a dispetto della tenera età può già vantare un’esperienza nel campo artistico e della recitazione non indifferente. Un ragazzo determinato e con tanta voglia di crescere e imparare, supportato amorevolmente dai suoi genitori. Il suo percorso è poliedrico e spazia dall’amore per la scrittura alla passione per le arti, in tutte le loro sfaccettature. Eccellente nella carriera scolastica e sportiva, avendo praticato per molti anni sport a livello agonistico, adora leggere e dilettarsi nel suo campo attraverso il suo blog “Cicciobox”.

Così si può descrivere il piccolo Nicholas che nell’ultimo periodo ha aggiunto al suo “curriculum” una nuova, emozionante esperienza. Già, perché recentemente è stato selezionato per partecipare al game show, girato in Spagna, che andrà in onda sul canale Boing. Il suo nome è stato scelto tra settecento piccoli candidati, provenienti da tutta Italia (ne solo stati selezionati 12). Per capire di cosa si tratta abbiamo ascoltato la mamma, Angela De Vito, prima fan e sostenitrice oltre che fedelissima “assistente” dato che accompagna il bambino in ogni iniziativa e progetto.

In cosa consiste lo show? Cosa prevede?

È un game show girato in Spagna, un gioco a puntate durante il quale ci sarà un premio particolare, un viaggio. Siamo molto contenti di quest’esperienza per nostro figlio, è pur sempre un’occasione di visibilità in tv.

La famiglia Benegiamo non era mai stata in Spagna ed è stata ben felice di condividere con il figlio quest’avventura.

Come ha reagito il bambino quando ha saputo di esser stato selezionato?

Il bambino era incredulo, un mix di gioia e felicità, pensava che non sarebbe mai accaduto. Lui recita da quando ha 3 anni ed ha sempre avuto questa vena estrosa. Due anni fa superò le selezioni di Italia Got’s Talent…arrivò fino a Roma. Ha fatto la comparsa all’interno di un video del cantante Moreno. Le premesse sono ottime, nonostante sia un bambino cerca di seguire le orme dei suoi ‘idoli’ Checco Zalone e Totò, di cui è un fan sfegatato. Non molto tempo fa ha anche partecipato a una manifestazione a Giurdignano inscenando una parodia e spesso si mette alla prova improvvisando degli show sul suo canale YouTube “Cicciobox”.

E la vostra reazione? Pensate che sia un buon trampolino di lancio?

Sarà una bella avventura, un qualcosa in più da aggiungere al bagaglio delle sue esperienze, devo dire che arrivare sino a qui è già un bel traguardo, spero che sia una bella premessa e una promettente partenza.

E invece lui cosa sogna nel suo futuro?

Lui vorrebbe diventare giornalista, è una professione che gli piace. Dopo il percorso scolastico vorrebbe impegnarsi seriamente, intraprendere una scuola di giornalismo, naturalmente senza mai tralasciare questo percorso che chissà cosa gli porterà di bello.

Progetti imminenti?

Dopo la Spagna, voleremo a Roma per un appuntamento con un’agenzia che seguirà il suo promettente cammino.

In bocca al lupo, Nicholas.

Ultima modifica: 9 luglio 2018 15:53