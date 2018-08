Graduatoria per le assegnazioni provvisorie, i docenti conosceranno tra poche ore il loro futuro

Si attende a breve, a brevissimo la pubblicazione della graduatoria definitiva per le assegnazioni provvisorie dei docenti salentini in attesa di conoscere quale sarà il loro futuro, se dovranno preparare la valigia oppure se potranno rimanere vicino ai propri familiari almeno per il prossimo anno scolastico. Perso il treno dei trasferimenti, per molti insegnanti si è aperta la porta della «mobilità interna» che potrebbe scongiurare il rientro nelle scuole del Nord, con tutto quello che comporta in termini di affetti lasciati e di costi sostenuti per stare lontano da casa.

Dall’Ufficio Scolastico Provinciale trapela la notizia che, entro stasera o al massimo domattina, la graduatoria definitiva – stilata secondo i criteri di priorità – sarà pubblicata online per essere consultata da chi ha fatto richiesta. In un secondo momento i nominativi verranno abbinati agli istituti salentini, presso cui prenderanno servizio per l’anno scolastico 2018/2019.

Dopo l’intervento in prima persona del Provveditore Vincenzo Melilli sembrano essere state superate le criticità che si erano manifestate la sera della prima pubblicazione, quando a molti la graduatoria era sembrata “confusionaria”, quasi un elenco senza ordine numerale al punto che non pochi avevano chiesto l’immediato ritiro.

A chi lunedì mattina della settimana prossima dovrà trovarsi già in servizio (il primo settembre cade, infatti, di sabato) non resta che aspettare con il fiato sospeso per qualche ora, sperando di non dover organizzare una partenza last-minute con l’amaro in bocca per dover dovuto attendere, anche quest’anno, tempi lenti e procedure farraginose.

Ultima modifica: 29 agosto 2018 20:43