Grande successo per la III edizione di “Suoni e Sapori del Salento e di Puglia”

Suoni e Sapori del Salento e di Puglia si è svolto a Otranto di fronte a migliaia persone. Grande successo di pubblico con la partecipazione di ospiti eccezionali. Centinaia di bottiglie aperte, 16 tra le migliori cantine di vini del territorio, innumerevoli etichette in degustazioni, una moltitudine di persone che, calici alla mano, hanno invaso le vie del centro storico e il lungomare della città idruntina per assaporare i piatti e i prodotti tipici della tradizione.

Sono numeri da record quelli che riguardano questa manifestazione, conclusa ieri e organizzata da Music Empire, agenzia eventi di Otranto in collaborazione con l’Associazione “Creattivo” e il patrocinio del Comune di Otranto.

L’edizione 2018 verrà ricordata a lungo per l’atmosfera magica che solo Otranto è in grado di offrire, con un clima gradevole dopo lunghe giornate di caldo intenso e con un perfetto connubio tra cibo, gastronomia, musica ed animazione.

Già dalle 18:00 di venerdì 1 giugno, gli eno-appasionati hanno preso d’assalto i banchi di assaggio, gestiti anche quest’anno dai sommelier delle cantine vinicole; stessa fortuna per gli stand che offrivano i prodotti made in Puglia: dall’olio extra vergine di oliva, alla salsa di pomodoro, dai salumi, ai formaggi tipici, dalle conserve, ai taralli, dalla ricotta forte, al pecorino primo sale, dalla pasta artigianale, al miele, dal Friscous Petramarè al Baccaro Salumi per una gradevole sensazione di piacere e di gusto.

Ad animare le serate è stata la musica popolare salentina con il concerto di Rachele Andrioli e Rocco Nigro, fisarmonicista e compositore; quello di Laura Delle Rose e dei Macariaduo con Giada Pallara, danzatrice classica e cantante di Galatina.

Si è potuto ammirare lo Show Cooking di Ivan Tronci, soprannominato lo chef Giramondo. Originario di Otranto, ha maturato la sua formazione al fianco Heinz Beck con il quale ha lanciato diversi ristoranti in giro per il pianeta in qualità di chef, con grande personalità creativa.

Ancora spettacolo con lo Chef Giannuzzi Daniele, fondatore di FreeSell e formato a Londra, in Australia e poiin Italia dove ha riscoperto la canapa, tanto utilizzata in passato e purtroppo dimenticata, ma che egli ha saputo valorizzare sia a tavola, sia attraverso eventi e manifestazioni.

“E’ stata un’edizione da ricordare”, ha affermato Sergio Petio, organizzatore dell’evento, “migliaia di persone sul lungomare di Otranto hanno regalato uno spettacolo incredibile. Suoni e Sapori del Salento e di Puglia si conferma uno dei più importanti eventi che hanno dato il via all’estate salentina.”

di Serena Pacella Coluccia

Ultima modifica: 4 giugno 2018 15:04