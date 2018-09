La Puglia conquista l’America, pizzica e tradizione a San Francisco

Sono ormai 150 anni che l’italian Heritage Parade colora, con cadenza annuale, le strade di San Francisco e l’edizione di quest’anno sarà arricchita dalla partecipazione di una delegazione pugliese grazie all’instancabile opera del “Gruppo Pugliesi in California” e all’energia inesauribile della Presidente, Alessandra Chimienti.

L’Italian Heritage Parade

La parata dell’eredità italiana ha origini molto antiche, era il 1869 quando il Nicola Larco, ricco esponente della comunità italiana di San Francisco e presidente fondatore della Società Italiana di Mutua Beneficenza, decise di istituire la celebrazione del Columbus Day per onorare la memoria del primo italiano sbarcato in America, il genovese Cristoforo Colombo.

Nel 1994 la consueta sfilata del Columbus Day venne ribattezzata con il nome di Italian Heritage Parade per enfatizzare il carattere fortemente celebrativo dell’identità italiana.

Il Gruppo Pugliesi in California

Il gruppo dei Pugliesi in California è stato costituito nel 2015 per volontà della salentina Alessandra Chimienti . “Il nostro scopo principale è quello di far conoscere la Puglia e le sue tradizioni anche qui a San Francisco e di fornire sostegno e supporto a chi arriva dall’Italia.“ ci raccontò Alessandra in un’intervista di qualche mese fa che trovate a questo link.

“Attraverso la partecipazione all’italian Heritage Parade vogliamo promuovere la Puglia ma anche far sperimentare attivamente le nostre tradizioni, far assaggiare i nostri prodotti tipici e far ballare la nostra musica tradizionale.” ha dichiarato Alessandra Chimienti

“Vorrei ringraziare con tutto il cuore gli sponsor Marco Campilongo, Rocco Scordella, Rutilio Duran e Gianluca Baldo. Un grazie speciale anche al Comune di Sannicola, mio paese di origine, che ha supportato questa iniziativa e che ha offerto le bandiere della Puglia che esporremo orgogliosamente sul nostro carro. Senza la fiducia degli sponsor non sarebbe stato possibile realizzare questo bellissimo progetto!”.

A cura di Armenia Cotardo

Ultima modifica: 24 settembre 2018 9:58