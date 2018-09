Il cibo è cultura. Al via i Laboratori enogastronomici del SAC “Terre d’Arte e di Sole”

Ultime ore per iscriversi ai laboratori enogastronomici, organizzati dai comuni di Ugento, Taurisano, Casarano e Presicce. Fissata, infatti, per domani 9 settembre la data ultima per inviare la richiesta di partecipazione.

Birra, vino, olio e i sapori autentici di quest’angolo di Salento nei percorsi enogastronomico-culturali che prenderanno il via il 12 settembre nelle “Terre d’Arte e di Sole”.

Cibo e/è cultura

Attraverso la ricerca e la conoscenza del cibo locale si apprende la cultura del luogo. Entrare in contatto con la realtà del territorio per farne un esperienza di vita attiene, di fatto, all’aspetto culturale di una destinazione e il cibo ne diventa la dimensione formativa più rilevante.

I laboratori enogastronomico-culturali del Sac (Sistemi Ambientali e Culturali) racconteranno il cibo e il profumo delle tradizioni che nutrono la cultura del territorio.

Ruoteranno, dunque, intorno all’enogastronomia, che ha assunto negli ultimi anni una valenza culturale importantissima, gli appuntamenti che si terranno dal 12 settembre al 28 ottobre ad Ugento, Taurisano, Casarano e Presicce.

I laboratori gratuiti

Nell’ambito del progetto “I Laboratori enogastronomico-culturali del SAC” sarà possibile, dunque, partecipare a percorsi e laboratori enogastronomici, completamente gratuiti, finalizzati alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio identitario e delle tradizioni legate al cibo e alla cultura di questi luoghi.

Gli appuntamenti

I laboratori enogastronomico-culturali si articoleranno in vari appuntamenti:

Il laboratorio della birra proporrà degustazioni alla scoperta della storia e delle tecniche di produzione della bevanda al luppolo. Tante le curiosità che saranno svelate durante il laboratorio: da come conservarla a come servirla, dagli abbinamenti gastronomici ai bicchieri più adatti. Quattro gli appuntamenti in programma: il 12 settembre a Ugento , presso l’ex chiesa di Santa Filomena (recentemente inaugurata), il 27 settembre a Taurisano (presso Casa Vanini), l’ 11 ottobre a Casarano (Palazzo De Donatis) e il 25 a Presicce (Palazzo Ducale).

I laboratori della birra, dell’olio e del vino prevedono ciascuno un numero massimo di 30 partecipanti.

Le “Incursioni culinarie e i Laboratori del Gusto” coinvolgeranno i partecipanti in un viaggio alla riscoperta dei sapori e delle tradizioni locali attraverso attività di animazione e visite guidate nel centro storico dei Comuni coinvolti. Si inizierà il 30 settembre a Taurisano e a seguire, il 14 ottobre a Casarano, il 27 ottobre a Ugento e il 28 ottobre a Presicce.

Per le “Incursioni culinarie” sono previsti max. 40 partecipanti. Ogni partecipante può iscriversi ad un solo corso.

Per ulteriori info: labsacterredarteedisole@gmail.com

Ultima modifica: 8 settembre 2018 12:15