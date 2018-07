Un mare per tutti. Il sogno di Maria De Giovanni e di Sunrise diventa realtà

Arriva l’estate e la sequenza logica sole-mare scatta automatica. Chi può, indossa il costume e corre in spiaggia. E poi c’è chi non può correre e non può nemmeno andare in spiaggia. A loro è andato il pensiero di Maria De Giovanni, presidente di Sunrise, un’associazione nata per essere accanto dei più deboli.

Con il “Il mare di tutti”, il progetto che porterà al mare proprio tutti, le spiagge saranno attrezzate per i disabili affetti da sclerosi multipla con servizio di fisioterapia in mare e di talassoterapia.

Un mare di idee

Ad ideare e promuovere l’iniziativa è stata l’Associazione Sunrise Italiana Sclerosi Multipla. Sunrise, grazie all’instancabile e tenace impegno della presidente Maria De Giovanni, ha organizzato questa articolata iniziativa rivolta a chi è affetto da Sclerosi multipla, in collaborazione con Assotur, Associazione operatori turistici marine di Melendugno e con il patrocinio della Provincia di Lecce.

Sunrise, contenitore straordinari di idee, ha colmato ancora una volta, le lacune che dovrebbe colmare la politica. A ribadirlo durante la conferenza stampa, Luigi Mazzei, testimonial Sunrise.

Il progetto

Il progetto vuole far acquisire agli utenti la libertà oltre la disabilità.Con la consapevolezza che il mare rappresenta il più grande messaggio di pace, rispetto per l’ambiente, culto della libertà dove la sclerosi multipla non ha più effetto.

Tra le finalità del progetto, cogliere la relazione tra individuo, mare e vita, attraverso la conoscenza esperienziale; comprendere come i tre elementi della relazione si influenzino reciprocamente; identificare il mare come il proprio “paese”, con le sue caratteristiche, tradizioni, cultura; considerare il mare come “una vera opportunità per socializzare e condividere per una buona inclusione sociale”.

Maria De Giovanni

A parlarci del progetto, la sua ideatrice, la vulcanica Maria De Giovanni. “Ho voluto fortemente questo progetto per dare una risposta al territorio e, soprattutto, per non nascondersi negli angoli con la propria disabilità. Questa iniziativa è stata studiata per ottimizzare qualitativamente la vita di chi vive la Sm e incontra mille barriere, architettoniche e mentali, per uscire finalmente allo scoperto, anche rispetto a una spiaggia organizzata logisticamente per un disabile. Al mare tutto diventa più leggero e con ognuno di noi ci sarà uno specialista”.

Maria, questo progetto non porta solo al mare chi è costretto a convivere con la sclerosi multipla. Avete anche previsto servizi di talassoterapia e fisioterapia in mare, ce ne parli?

La talassoterapia produce dei benefici fisici e psichici per aiutare a superare le difficoltà quotidiane, nell’inserimento sociale. Nel progetto è prevista una visita fisiatrica specialistica preliminare, dove ogni paziente sarà visitato e indirizzato alla terapia a lui più congeniale.

Dal 10 luglio, presso il Lido Coiba a San Foca, il fisiatra Franco Farì e il fisioterapista Jacopo Russo supporteranno la nostra associazione con la loro professionalità. A disposizione anche un medico soccorritore e un infermiere.

Maria, il mare, quindi, può essere di tutti?

Il mare è di tutti! Questo progetto prevede la spiaggia a disposizione anche dei nostri amici a quattro zampe. Ci sembrava una condizione indispensabile affinché chi è affetto da Sm e condivide le sue giornate con un cane non debba allontanarsene per il solo fatto che, finalmente, potrà andare al mare.

A presenziare alla conferenza stampa, oltre a Maria De Giovanni, a Luigi Mazzei, a Franco Farì, al presidente Assotur Giuseppe Schirinzi sono intervenuti il capo di gabinetto della Provincia di Lecce Antonio Del Vino, anche l’assessore ai Servizi sociali di Melendugno Annaelisa Prete, l’assessore alla Cultura e Disabilità Giusy Doria.

