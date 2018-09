Nell’era del web nulla come un videomessaggio arriva dritto ai nostri ragazzi. Così, l’arcivescovo di Lecce, Mons. Michele Seccia utilizza ancora una volta la nuova web tv della diocesi, per porgere gli auguri all’intera comunità scolastica alla vigilia del nuovo anno.

Lo sguardo è al futuro inteso come “realizzazione di un sogno, come impegno, come speranza” afferma Sua Eccellenza. “Passo dopo passo – continua l’arcivescovo – la vita diventerà un’avventura meravigliosa perché siamo persone che guardano avanti con fiducia”.

Dopo quello del presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, un pensiero va ai dirigenti nel loro difficile lavoro di coordinamento e controllo. “Non fatevi sopraffare dalla burocrazia ma, se è possibile, sforzatevi di stabilire rapporti diretti e positivi con gli alunni, nuove occasioni educative: aiutate i vostri alunni a non subire più la vostra scuola come un imponente casermone ma a viverla e ad amarla come la propria casa”.

Ai docenti

“Al di là della trasmissione del sapere, impegnatevi tutti ad essere guide sicure e affidabili. Solo così i vostri allievi vi ricorderanno per sempre”.

Agli alunni

Le parole accorate sono rivolte anche agli alunni, ovviamente. “Vivete quest’anno come una tappa decisiva per la vostra vita. Fatelo con gioia ed entusiasmo. E fate come facevo io prima di ogni esame: affidatevi a San Giuseppe da Copertino, il nostro santo salentino, patrono degli studenti”.

E infine una raccomandazione per tutti, la più importante: “Non ci siano più atti di bullismo nelle nostre scuole: è un impegno che farà onore a chi riuscirà a dominare se stesso”.

Ultima modifica: 15 settembre 2018 16:58